Звезде сериала «Папаньки» сообщили трагическую новость посторонние люди

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Ольга Атанасова узнала о смерти отца только спустя два года Фото: instagram.com/ananasova_olya, IMDb

Известная украинская актриса Ольга Ольга Атанасова впервые рассказала о потери своего отца, актера фильмов «Без году неделя», «Как молоды мы были» и «Проект "Альфа"» Анатолия Лукьяненко. О том, что его не стало, звезда сериала «Папаньки» узнала спустя два года во время войны. Об этом она сообщила в интервью для YouTube-канала журналистки Алины Доротюк.

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По словам Ольги, она длительное время не общалась с отцом. Близкие отношения у них были только в детстве актрисы. По сути, о смерти папы Атанасова узнала от посторонних людей.

«Я не знаю, что бы было, если бы мне позвонили и сказали, что это, например, случилось вчера. Наверное, у меня бы были другие поступки. Может быть, я бы как-то иначе что-то сделала. Как минимум, я бы поехала к нему... Но я узнала, как факт. Узнала это не от людей, которые жили с ним, а просто так... можно сказать, за кофе с друзьями. Причем, это было... кто-то, кому-то, где-то... эта информация просто всплыла. Я узнала, что он умер два года назад, — поделилась Ольга.

Актриса расстроена, что вторая жена ее отца не вышла с ней на связь и не сообщила трагическую новость. Однако, делить наследство через суд не в ее планах.

«Я бы не хотела сейчас отбирать какое-то имущество, квартиры, судиться это вообще не обо мне. Но просто сообщить... Да, я понимаю, что я с ним не общалась, не поддерживала отношения. (…) Я хочу с ней увидеться и спросить: "Неужели вы настолько любите деньги и для вас нет ничего святого?". Одна квартира, в которой отец жил с ней... Я думаю отец мог подарить или оставить ее мне. Скорее всего, а может и уже она останется ей. Но есть и другая квартира, где я прописана и моя дочь Адель. Хорошо, что эта квартира не была приватизированная. Если бы она была приватизированная, меня бы вообще могли из нее просто выписать, и я бы об этом даже не узнала», — сказала Ольга.

Актриса призналась, что в детстве папа был для нее даже важнее, чем мама. С ним было больше общих тем для разговоров, так они оба актеры.

«Сейчас, я не то, чтобы жалею... но все же, когда человек жив, где-то там у тебя есть такая штука... "А возможно, когда-то...". У нас, я уверенна, было столько общих тем. Даже больше, чем с мамой, потому что он актер. Если так подумать, мы могли с ним говорить часами.... И где-то я понимаю, что этого больше никогда не будет. Я не знаю, с какими мыслями он уходил. Я не знаю, думал ли он обо мне... Может, он также думал обо мне? Может он хотел мне что-то сказать», — расплакалась Атанасова.

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