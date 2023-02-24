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Звезда «Шерлока» призналась, что получила роль в сериале по «кумовству»

Аманда Аббингтон на момент съемок была в отношениях с одним из главных актеров «Шерлока»

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Шерлока» призналась, что получила роль в сериале по «кумовству»
Звезда «Шерлока» призналась, что получила роль в сериале по «кумовству»
Getty Images

Британская актриса Аманда Аббингтон в интервью для подкаста Full Disclosure рассекретила, что попасть в популярный сериал «Шерлок» ей помогли любовные отношения с одним из исполнителей главных ролей.

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48-летняя звезда была с 2000-го года в фактическом браке с актером Мартином Фрименом, который играл доктора Джона Ватсона. Создатели сериала для третьего сезона сериала искали актрису, которая бы сыграла жену Ватсона Мэри. Они пришли к выводу, что идеально подойдет женщина, у которой и в реальной жизни были отношения с Мартином.

«Поскольку я была с Мартином в то время, то вокруг было много кумовства. Это правда, это было так. И Марк, и Стивен (сценаристы Марк Гэтисс и Стивен Моффат — ред.) сказали, что пытались выяснить, кто лучше всего подойдет на роль Мэри, жены Ватсона, и они думали, что это будет человек, который встречается с ним. Это имело смысл. И мы работали вместе над многими вещами. Это казалось естественным, и я был на седьмом небе от счастья, потому что мне понравилось это шоу», — поделилась Аманда.

Аманда Аббингтон и Мартин Фримен в третьем сезоне «Шерлока»
Аманда Аббингтон и Мартин Фримен в третьем сезоне «Шерлока»
imdb

Но, похоже, совместные съемки в «Шерлоке» не пошли на пользу отношениям пары. После съемок четвертого сезона в 2016 году актеры расстались. Аббинготон родила от Фримена двоих детей: сына Джо у 2005 году и дочь Грэйс в 2009-м.

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Теги:
сериалы, Шерлок, Мартин Фримен, шоу-бизнес, Аманда Аббингтон

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