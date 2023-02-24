Украинский рэпер об украинцах, которые до сих пор слушают артистов из РФ: Должны сидеть по статье о госизмене

Подопечный Ирины Горовой признался, что спустя год полномасштабной войны часто слышит из машин российскую музыку.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский рэпер, подопечный продюсера Ирины Горовой - Otoy - отметил в интервью "Звездному", что часто слышит из машин российскую музыку. Артиста возмущает такое поведение украинцев спустя год полномасштабной войны.

Читай также: Цыбульская - к украинцам, которые слушают российскую музыку: Паспорт Украины - не просто кусок картона

Otoy подчеркнул, что люди, которые продолжают слушать артистов из страны-агрессорки, приравниваются в изменщикам Украины.

"Я не знаю, что с этим делать. У меня тупо горит! Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене. Или слушать это под страхом цензуры. Это единственный путь, как от этого избавиться," - высказался рэпер.

Также певец добавил, что сейчас не время разрываться и на эту проблему: "Придется чистить это позже".