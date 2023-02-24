Дочь Кравец показала фото в день рождения, который "не хочется празновать"

Мария Кравец сегодня отмечает 20-летие. По этому случаю она поделилась солнечными снимками с песиком.

Мария Кравец желает отметить свой следующий день рождения в "в Украине, где каждый клочок земли – под мирным небом"

Первенцу артистки Елены Кравец Марии сегодня, 24 февраля, исполняется 20 лет. Девушка, ныне редко наполняющая свою инстаграмму-ленту (предыдущая ее публикация появилась 9 января), поделилась солнечными уличными кадрами.

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На снимках виновница праздника изображена в пальто на тротуаре с мохнатым любимцем в руках.

"Так получилось, что я родилась в день, который совсем не хочется праздновать. День, который лучше просто стереть из памяти и забыть весь ужас", – написала Мария.

Далее девушка объяснила, почему личный праздник уже год связан у нее с негативными ассоциациями:

"Этот год был самым сложным для украинцев. Каждый из нас пережил его по-своему, понес свои ужасные потери, свои тяжелые травмы. Но и каждый повзрослел. И, думаю, не на один, а сразу на несколько лет... Только непонятно, хорошо это или плохо".

instagram maarriill

instagram maarriill

В 20 у Марии Кравец – два желания. Рассказывая о них, она отметила, что не будет обращать внимание на предрассудки:

"И все-таки сегодня – 24.02.2023 и мне – 20. Есть только два желания (хотя говорят, что их нельзя рассказывать, но одним я поделюсь). Во-первых, мечтаю встретить свой 21-й день рождения в Украине, где каждый клочок земли под мирным небом. А во-вторых, думаю, вы сами знаете".

Завершила Мария словами благодарности и патриотическими лозунгами:

"Благодарю ВСУ, что имею возможность в этот день быть дома в Украине, в своем родном городе, с ближайшими. Победы нам! Слава Украине. Слава ВСУ".

instagram maarriill

instagram maarriill

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