Участница "Холостяка" о богатстве Алекса Топольского: Он бы не полетел на Бали

После окончания шоу некоторые участницы публично заявили, что у холостяка нет бизнеса, о котором он любит говорить.

Автор: Шапарь Анастасия

После окончания романтического реалити "Холостяк-12" начали активно обсуждать, что бизнеса Алекса Топольского в США не существует. Сам предприниматель, который уже несколько месяцев живет на Бали, отрицает эти домыслы и регулярно делится деталями своего бизнеса по недвижимости.

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После проекта Алекс успел поссориться и с финалисткой Сашей Мудрой, и с победительницей Катей Лозовицкой. Другие участницы публично в интервью усомнились в его платежеспособности, но единственная, с кем у Топольского остались нормальные отношения, - это актриса Виктория Варлей. В интервью "24 каналу" девушка прокомментировала слухи о бизнесе Алекса.

По словам Виктории, деньги у Топольского есть, но "свечку не держала", когда тот открывал бизнес. Актриса уверяет, что у 34-летнего мужчины явно есть какой-то капитал, который позволяет ему жить на недешевом острове Бали.

"Иначе он бы не полетел на Бали. Чтобы там жить, нужно минимум 10 тысяч долларов в месяц. Думаю, он зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать себе жизнь. Он не живет где-то в Африке, а живет в красивом месте, где дорого," – высказалась Виктория.

Ранее мы писали, что Виктория Варлей рассказала о хейте из-за того, что ее супруг - россиянин.