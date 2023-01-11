Кто подарит первенца исполнителю роли спецагента ФБР Дерека Моргана

Автор: Коваленко Наталья

Актер сериала «Мыслить как преступник» Шемар Мур впервые станет отцом в 52 года

Американский актер Шемар Мур, который наиболее известный по съемках в сериалах «Молодые и дерзкие» и «Мыслить как преступник», поделился с подписчиками радостной новостью.

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На своей странице в Инстаграм 52-летняя звезда сообщил, что впервые станет отцом. Его 39-летняя возлюбленная Джезири Дизон беременна девочкой. Будущие родители уже подобрали имя для ребенка. Малышку назовут Френки.

По словам Мура, предположительный день рождения его первенца — 8 февраля. Актер отметил, что эта дата для него символическая так, как именно в этот день три года назад умерла его мама.

Для Джазири Френки станет уже третьим ребенком. От прошлых отношений у нее есть 16-летний сын Кейден и 5-летняя дочь Чарли.

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