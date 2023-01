На «Золотом глобусе-2023» вырезали шутку Эдди Мерфи о Уилле Смите: что сказал актер

Популярный американский актер Эдди Мерфи получил почетную награду на «Золотом глобусе». 61-летней кинозвезде вручили премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Во время награждения статуэткой Мерфи решил дать шуточные советы начинающим актерам. В своей речи он вспомнил об инциденте с Уиллом Смитом, который случился в прошлом году. На «Оскаре» комик Крис Рок неудачно пошутил над стрижкой жены Смита, за что получил пощечину.

Стоит отметить, что такое высказывание актера показалось неуместным телеканалу NBC, организатору трансляции шоу, поэтому часть речи Мерфи вырезали из эфира.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:



1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f---ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz