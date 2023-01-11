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На «Золотом глобусе-2023» вырезали шутку Эдди Мерфи о Уилле Смите: что сказал актер

Он вспомнил скандал с пощечиной Крису Року на «Оскаре»

Автор: Коваленко Наталья
На «Золотом глобусе-2023» вырезали шутку Эдди Мерфи о Уилле Смите: что сказал актер
На «Золотому глобусі-2023» вирізали жарт Едді Мерфі про Вілла Сміта: що сказав актор
Getty Images

Популярный американский актер Эдди Мерфи получил почетную награду на «Золотом глобусе». 61-летней кинозвезде вручили премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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Во время награждения статуэткой Мерфи решил дать шуточные советы начинающим актерам. В своей речи он вспомнил об инциденте с Уиллом Смитом, который случился в прошлом году. На «Оскаре» комик Крис Рок неудачно пошутил над стрижкой жены Смита, за что получил пощечину.

«Я хочу, чтобы вы знали, что есть четкий план, которому вы можете следовать, чтобы добиться успеха, процветания, долголетия… Просто делайте эти три вещи. Во-первых, платите налоги. Во-вторых, не лезьте не в свое дело. В-третьих, держите имя жены Уилла Смита подальше от своего гребаного рта!», — сказал Эдди на сцене «Золотого глобуса».

Стоит отметить, что такое высказывание актера показалось неуместным телеканалу NBC, организатору трансляции шоу, поэтому часть речи Мерфи вырезали из эфира.

Ранее мы опубликовали список всех победителей премии «Золотой глобус-2023».

 

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Теги:
Уилл Смит, Золотой глобус, Эдди Мерфи, шоу-бизнес

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