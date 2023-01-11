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Беременна двойней Хилари Суэнк посетила «Золотой глобус-2023» с мужем: редкий выход пары

Какой наряд выбрала актриса для красной дорожки

Автор: Коваленко Наталья
Беременна двойней Хилари Суэнк посетила «Золотой глобус-2023» с мужем: редкий выход пары
Беременна двойней Хилари Суэнк посетила «Золотой глобус-2023» с мужем: редкий выход пары
Getty Images

Популярная американская актриса Хилари Суэнк похвасталась растущим животиком на красной дорожке премии «Золотой глобус-2023». 48-летняя звезда фильма «Малышка на миллион», которая в настоящее время беременна двойней, прибыла на мероприятие в Беверли-Хиллз вместе со своим мужем, предпринимателем Филиппом Шнайдером. Пара состоит в браке с 2018 года.

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Суэнк позировала перед камерами в темно-зеленом платье с оригинальным черным шлейфом и в украшениях Tiffany & Co, а Шнайдер выбрал для церемонии награждения черный костюм с галстуком.

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Getty Images

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Getty Images

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Getty Images

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Getty Images

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер на «Золотом глобусе-2023»
Getty Images

Отметим, что Хилари была номинирована на звание лучшей актрисы в драматическом телесериале за роль в «Аляске Дейли», однако статуэтка досталась Зендее.

Ранее мы опубликовали весь список всех победителей премии «Золотой глобус-2023».

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Теги:
Золотой глобус, Хилари Суэнк, беременность звезд

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