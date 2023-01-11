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Как выглядит самая модная куртка весны 2023: демонстрирует Кендалл Дженнер

Держим курс на весенние тенденции.

Автор: Мельник Анна
Как выглядит самая модная куртка весны 2023: демонстрирует Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Getty Images

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Американская супермодель Кендалл Дженнер на днях была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе в очень стильном образе. Центральной вещью в аутфите звезды стала винтажная куртка Bates Rave в желто-черном цвете. Отметим, что эта модель уже претендует стать самой модной курткой весны 2023, поэтому готовимся к весеннему сезону заранее.

К куртке в мотоциклетном стиле Кендалл подобрала белую футболку и синие прямые джинсы с высокой талией. Из Дженнер вышла бы отличная девушка байкера, ведь такой стиль очень к лицу звезде.

Ранее Дженна «Уэнсдэй» Ортега восхитила новым цветом волосна премии «Золотой глобус-2023».

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Теги:
стиль, Куртки, Кендалл Дженнер

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