Посевалки на старый Новый год на украинском языке.

Автор: Сайко Леся

Как посевать на старый Новый год 2023: лучшие посевалки

Посевалки или засевалки – это обрядовые песни, осуществляемые на старый Новый год. Посевание занятие народное, которое бытовало со службой в церкви.

Посевалки на старый Новый год исполняли утром до восхода солнца 14 января, и только мальчики или взрослые мужчины. Первому посевальщику обычно уделялось особое внимание и денежное вознаграждение, поэтому парни пытались встать утром как можно раньше, чтобы быть первыми.

Раньше часть денег, которые собирали засивальщики, отдавали церкви, сейчас же все собранные деньги они оставляют себе.

Как правильно посевать на старый Новый год

По традиции в старый Новый год 2023 в дом должен зайти представитель мужского пола, чтобы хозяева жили весь год в достатке и благополучии. Обычно мальчики походили засевать к родственникам, соседям и близким знакомым, где рассыпали зерно, в основном – рожь, пшеницу, ячмень.

Посевалки на старый Новый год открытые источники

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Важным моментом было то, что для такого обряда использовались специальные или обычные рукавицы, в которые заранее насыпали «пашню» – посевное зерно. Также использовали оторванный от старой рубахи рукав или даже два. Второй был задействован для складывания сладостей и денег.

Посевалки для детей открытые источники

Поскольку действа сопровождалось декламацией поздравительных текстов, приговоров и заклинаний о благосостоянии хозяина и его родни, afisha.bigmir.net подготовила лучшие украинские посевалки на старый Новый год 2023. Эти красивые посевалки на украинском языке помогут продолжить традицию наших предков. Так как не только детям будет полезно ознакомиться с украинской культурой и традицией, мы подготовили посевалки для детей и взрослых отдельно.

Посевалки на украинском языке для детей

Сію, сію, посіваю,

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п'ятачок!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

Украинские посевалки открытые источники

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком

Вас вітаю.

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок.

Не давайте копійки, бо подерті кішеньки,

А давайте паперові,

Будьте люди гонорові.

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Посевалки для взрослых на старый Новый год

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця,

Коноплі до стелі, а льон по коліна,

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося

Сиплю й овес,

щоб вами гордився рід увесь!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому новому році!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви, пане господарю,

були такі чисті,

як наші святки пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вітаю!

На Новий рік, на нове щастя

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На полі – копицями,

На столі – пирогами!

З Новим роком,

З новим щастям, господар, господиня!