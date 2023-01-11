Полякова призналась, за что была обижена на Ефросинину

Артистки сейчас лучшие подруги.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Полякова впервые поделилась, что была долго обижена на ведущую Машу Ефросинину. Об этом она рассказала в их общем проекте "Взрослые девочки"

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По словам певицы, ведущая ее сильно обидела на нескольких шоу и была тогда с ней груба.

"Я всегда к тебе была очень расположена. Помнишь, ты делала проект "Маша". Я к тебе пришла. Я была к тебе так расположена, а ты меня под**бывала всю съемку, и вообще ты тогда была зла и неприятна. Потом я пошла к тебе на передачу, меня очень долго уговаривали. После того, как ты меня под**бывала, я к тебе уже очень плохо относилась. Я эти обиды все проглотила, я ничего тебе не сказала, но я их запомнила. Меня очень уговаривали пойти на эту программу, я не хотела к тебе идти совсем, но меня уговорили. Я пошла, и ты в той программе была со мной снова злая. Ты сидела, давала мне оценки. Очень ты мне там тоже не понравилась," - заявила Ольга.

Из-за этой обиды Полякова когда-то отказала Ефросининой в интервью. Хотя Мария арендовала студию, заплатила команде и ожидала артистку 8 часов.

"Я доехала и поняла, что не могу идти к тебе на интервью. Не могу и не хочу. Это было впервые, когда я реально понимала, что тебя подставила. И я где-то тебе отомстила, если честно," - призналась Полякова.

Потом таки Ольга пришла к ней на интервью, так как заметила, что ведущая поменялась в лучшую сторону: "Ты стала другой, я поняла, что ты меняешься. Мы знали три разных Маши. Первая – ты была открытая, забавная, искренняя. Потом что-то с тобой произошло, ты стала очень напряженной, сконцентрированной и злющей. А потом с тебя как стало это все отпадать... Ты уже не такая, какой ты была, ты совсем другая. Но ты стала теплее, человечнее, добрее. Ты совсем другая сейчас в общении, очень приятная. Но было время, когда с тобой было неприятно, потому что всегда ожидалось от тебя подколки, и ты это делала", – откровенно поведала певица.

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