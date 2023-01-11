АфишаАфиша
Русский Українська

Зибров объяснил, почему не жалеет о разводе с первой женой: Не встретил бы Марину - не стал бы Павлом Зибровым

Со второй женой певец поженился в 1994 году.

Автор: Шапарь Анастасия
Зибров объяснил, почему не жалеет о разводе с первой женой: Не встретил бы Марину - не стал бы Павлом Зибровым
Павел Зибров.
instagram pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров заявил, что не жалеет о разводе с первой женой Татьяной. В интервью "СТБ" артист подчеркнул, в случае, если бы экс-жена не встретила другого мужчину, то он был не познакомился с Мариной. 

Читай также: "Стыдно праздновать": Зибров рассказал, будет ли выступать на корпоративах на Новый год

Со нынешней супругой Мариной музыкант поженился в 1994 году. Зибров считает, что без любимой ничего бы не добился.

"Не встретил бы Марину – не был бы Павлом Зибровым, тем, каким я стал. Потому что это моя вторая половинка, мы смотрим, мы дышим в одну сторону, наши сердца помыслы, отдых, быт – все мы вместе. Когда я выхожу из дома, она на меня смотрит: какие туфли, что я надел, расчесан ли, выбрит – она прекрасный стилист," - подчеркнул артист.

Зибров с женой Мариной.
Зибров с женой Мариной.
instagram pavlo_zibrov

Отметим, что супруги воспитывают общую дочь Диану. Также у Марины есть сын Александр от первого брака, а у Павла - Сергей.

Ранее мы писали, что Павел Зибров думает о путинистке Таисии Повалий, с которой дружил 28 лет.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Павел Зибров, личная жизнь

Статьи по теме

Могилевская о своем мужчине: Когда-то он пытался построить отношения со мной
Могилевская о своем мужчине: Когда-то он пытался построить отношения со мной
После дисса на Пике: Шакира поставила куклу-ведьму напротив дома экс-свекрови
После дисса на Пике: Шакира поставила куклу-ведьму напротив дома экс-свекрови
Шакира обратилась к Пике в новой песне: Поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio
Шакира обратилась к Пике в новой песне: Поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio
У Никитюк появился тайный поклонник - что о нем известно
У Никитюк появился тайный поклонник - что о нем известно
Дорофеева и Кацурин сходили на свидание - фото
Дорофеева и Кацурин сходили на свидание - фото
Как выглядят дочери лидеров других стран: фото
Как выглядят дочери лидеров других стран: фото

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK