Зибров объяснил, почему не жалеет о разводе с первой женой: Не встретил бы Марину - не стал бы Павлом Зибровым

Со второй женой певец поженился в 1994 году.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Павел Зибров заявил, что не жалеет о разводе с первой женой Татьяной. В интервью "СТБ" артист подчеркнул, в случае, если бы экс-жена не встретила другого мужчину, то он был не познакомился с Мариной.

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Со нынешней супругой Мариной музыкант поженился в 1994 году. Зибров считает, что без любимой ничего бы не добился.

"Не встретил бы Марину – не был бы Павлом Зибровым, тем, каким я стал. Потому что это моя вторая половинка, мы смотрим, мы дышим в одну сторону, наши сердца помыслы, отдых, быт – все мы вместе. Когда я выхожу из дома, она на меня смотрит: какие туфли, что я надел, расчесан ли, выбрит – она прекрасный стилист," - подчеркнул артист.

Зибров с женой Мариной. instagram pavlo_zibrov

Отметим, что супруги воспитывают общую дочь Диану. Также у Марины есть сын Александр от первого брака, а у Павла - Сергей.

Ранее мы писали, что Павел Зибров думает о путинистке Таисии Повалий, с которой дружил 28 лет.