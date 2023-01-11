Демин признался, что известный артист-мужчина предлагал ему отношения

Однополые отношения ему предлагали в 2009 году

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Слава Демин заявил, что получал предложение от известного артиста вступить в однополые отношения. В сториз Инстаграма Слава отметил, что это было в 2009 году.

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Некий аноним предлагал встречаться в доме, но Демин отказался, ведь любит женщин. Также Слава не рассекретил имя артиста.

instagram slavademin_official

"Это было в 2009 году. Он написал мне еще в "Одноклассниках". Но я ответил: "… извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся," - откровенно рассказал ведущий.

instagram slavademin_official

Ранее мы писали, что Влад Яма неожиданно заблокировал Славу Демина в Инстаграме.