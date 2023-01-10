АфишаАфиша
Русский Українська

Тринчер призналась, хочет ли уже детей: Тупо и безответственно сделать, чтобы было

21-летняя певица стала женой в сентябре 2022 года.

Автор: Шапарь Анастасия
Тринчер призналась, хочет ли уже детей: Тупо и безответственно сделать, чтобы было
Анна Тринчер.
instagram annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер призналась в Инстаграме, планируют ли они с мужем-блогером Александром Волошиным детей. Пара поженилась в 2021 году, а недавно завели кота Усика, который стал для них уже как ребенок.

Читай также: Анна Тринчер отреагировала на упреки, что финансово зависит от Волошина

21-летняя исполнительница считает, что рождение детей - огромная ответственность, к чему нужно быть морально готовым.

"Поймите, это тупо и безответственно сделать, чтобы было. Это огромная ответственность, это жизнь на "до" и "после". Когда почувствуем, что искренне хотим и готовы к этому, сделаем," - отметила Анна.

Анна и Александр пока не готовы к родительству.
Анна и Александр пока не готовы к родительству.
instagram annatrincher_official

Ранее мы писали, что Лободу заподозрили в беременности. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
дети, шоу-бизнес, личная жизнь, Анна Тринчер, Александр Волошин

Статьи по теме

Какая погода в Украине до конца зимы 2023: прогноз синоптиков
Какая погода в Украине до конца зимы 2023: прогноз синоптиков
Модный принт, который визуально увеличивает грудь: демонстрирует Кайли Дженнер
Модный принт, который визуально увеличивает грудь: демонстрирует Кайли Дженнер
Полякова выложила разговор с собой маленькой – архивные фото
Полякова выложила разговор с собой маленькой – архивные фото
Дженнифер Лопес показала самый модный цвет маникюра на зиму 2023
Дженнифер Лопес показала самый модный цвет маникюра на зиму 2023
Галкин о браке Пугачевой и Киркорова: Сгубил ее молодость
Галкин о браке Пугачевой и Киркорова: Сгубил ее молодость
Полякова назвала сумму, которую наколядовала в Инстаграме для детей-сирот
Полякова назвала сумму, которую наколядовала в Инстаграме для детей-сирот

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK