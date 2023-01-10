Тринчер призналась, хочет ли уже детей: Тупо и безответственно сделать, чтобы было
21-летняя певица стала женой в сентябре 2022 года.
Анна Тринчер.
instagram annatrincher_official
Украинская певица Анна Тринчер призналась в Инстаграме, планируют ли они с мужем-блогером Александром Волошиным детей. Пара поженилась в 2021 году, а недавно завели кота Усика, который стал для них уже как ребенок.
Читай также: Анна Тринчер отреагировала на упреки, что финансово зависит от Волошина21-летняя исполнительница считает, что рождение детей - огромная ответственность, к чему нужно быть морально готовым.
"Поймите, это тупо и безответственно сделать, чтобы было. Это огромная ответственность, это жизнь на "до" и "после". Когда почувствуем, что искренне хотим и готовы к этому, сделаем," - отметила Анна.
Анна и Александр пока не готовы к родительству.
instagram annatrincher_official
Ранее мы писали, что Лободу заподозрили в беременности.