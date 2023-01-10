Лободу заподозрили в беременности

Певица опубликовала фото в платье, которое двузначно облегает.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Светлана Лобода - дважды мама. Хоть об ее личной жизни практически ничего неизвестно, поклонники заподозрили ее в третьей беременности. И все - из-за нового фото в Инстаграме.

Звезда опубликовала селфи в зеркале, на котором предстала в стильных футуристических очках и красном платье с массивными завязками в виде цветов. Средний цветок подозрительно выделяет район живота, чем дал повод поклонникам подумать, что Лобода беременна.

instagram lobodaofficial

Светлана пока никак не отреагировала на домысли пользователей.

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