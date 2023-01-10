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Лободу заподозрили в беременности

Певица опубликовала фото в платье, которое двузначно облегает.

Автор: Шапарь Анастасия
Лободу заподозрили в беременности
Светлана Лобода,
instagram lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода - дважды мама. Хоть об ее личной жизни практически ничего неизвестно, поклонники заподозрили ее в третьей беременности. И все - из-за нового фото в Инстаграме.

Звезда опубликовала селфи в зеркале, на котором предстала в стильных футуристических очках и красном платье с массивными завязками в виде цветов. Средний цветок подозрительно выделяет район живота, чем дал повод поклонникам подумать, что Лобода беременна.

instagram lobodaofficial

Светлана пока никак не отреагировала на домысли пользователей.

Ранее мы писали, что Полякова поколядовала у Юрия Ткача, Владимира Дантеса и Даши Астафьевой.

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Теги:
Светлана Лобода, шоу-бизнес, беременность

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