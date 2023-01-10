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Принц Гарри: Камилла сотрудничала с таблойдами, чтобы те перестали называть ее злодейкой

Младший сын короля Британии рассказал о второй жене своего отца.

Автор: Шапарь Анастасия
Принц Гарри: Камилла сотрудничала с таблойдами, чтобы те перестали называть ее злодейкой
Камилла и принц Гарри.
Getty Images

Герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Чарльза III - принц Гарри - перед выходом своих мемуаров "Запасной" дал интервью передаче 60 Minutes и рассказал о нынешней жене своего отца, королеве-консорте Камилле.

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Гарри заявил, что его мачеха хотела реабилитировать свой имидж, ведь в прессе ее называют злодейкой. Камилла наладила контакт с таблойдами и передавала информацию о монаршей семье.

Принц Гарри заявил, что это делало Камиллу "опасной". 

Ранее мы писали, что принцы Уильям и Гарри были против свадьбы отца-короля на Камилле.

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Теги:
принц Гарри, королевская семья Британии

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