Принц Гарри: Камилла сотрудничала с таблойдами, чтобы те перестали называть ее злодейкой

Младший сын короля Британии рассказал о второй жене своего отца.

Автор: Шапарь Анастасия

Герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Чарльза III - принц Гарри - перед выходом своих мемуаров "Запасной" дал интервью передаче 60 Minutes и рассказал о нынешней жене своего отца, королеве-консорте Камилле.

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Гарри заявил, что его мачеха хотела реабилитировать свой имидж, ведь в прессе ее называют злодейкой. Камилла наладила контакт с таблойдами и передавала информацию о монаршей семье.

Принц Гарри заявил, что это делало Камиллу "опасной".

Ранее мы писали, что принцы Уильям и Гарри были против свадьбы отца-короля на Камилле.