Принцы Гарри и Уильям не хотели, что Чарльз женился на Камилле

Камилла является главной любовью для короля Великобритании.

Автор: Шапарь Анастасия

Принц Гарри рассказал в своих мемуарах Spare, как они со старшим братом, принцем Уильямом, уговаривали отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз. Несмотря на то, что Камилла и король Великобритании Чарльз III влюбились еще в 1970 году, но покойная королева была против данного союза. Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза в 1973 году, а в 1981 году принц женился на Диане Спенсер.

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Однако, все это время они общались и были любовниками. После развода и смерти принцессы Дианы, в 2005 году они смогли пожениться. Но, как оказалось, сыновья Чарльза и Дианы были против. Сыновья короля боялись, что Камилла окажется плохой мачехой. Также отмечается, что Уильям и Гарри познакомились с ней до того, как она официально стала членом королевской семьи.

Принц Гарри добавил, что все же они с братом были готовы принять Камиллу "в свои сердца, если она сделает их отца счастливым".

Ранее мы писали, что Чарльзу нравилось шутить, что он ненастоящий отец принца Гарри.