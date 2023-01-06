АфишаАфиша
Русский Українська

Принцы Гарри и Уильям не хотели, что Чарльз женился на Камилле

Камилла является главной любовью для короля Великобритании.

Автор: Шапарь Анастасия
Принцы Гарри и Уильям не хотели, что Чарльз женился на Камилле
Король Чарльз ІІІ и королева-консорн Камилла.
BBC

Принц Гарри рассказал в своих мемуарах Spare, как они со старшим братом, принцем Уильямом, уговаривали отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз. Несмотря на то, что Камилла и король Великобритании Чарльз III влюбились еще в 1970 году, но покойная королева была против данного союза. Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза в 1973 году, а в 1981 году принц женился на Диане Спенсер.

Читай также: В "Короне-5" покажут интимный разговор короля Чарльза и Камиллы

Однако, все это время они общались и были любовниками. После развода и смерти принцессы Дианы, в 2005 году они смогли пожениться. Но, как оказалось, сыновья Чарльза и Дианы были против. Сыновья короля боялись, что Камилла окажется плохой мачехой. Также отмечается, что Уильям и Гарри познакомились с ней до того, как она официально стала членом королевской семьи.

Принц Гарри добавил, что все же они с братом были готовы принять Камиллу "в свои сердца, если она сделает их отца счастливым".

Ранее мы писали, что Чарльзу нравилось шутить, что он ненастоящий отец принца Гарри.

Читайте нас в Google.News
Теги:
принц Уильям, принц Гарри, королевская семья Британии

Статьи по теме

Принц Гарри вспомнил, как прошло его знакомство с Кейт Миддлтон в 2005 году
Принц Гарри вспомнил, как прошло его знакомство с Кейт Миддлтон в 2005 году
Принц Гарри рассказал, как прощался с бабушкой-королевой: Меня не пригласили
Принц Гарри рассказал, как прощался с бабушкой-королевой: Меня не пригласили
Принц Гарри: Камилла сотрудничала с таблойдами, чтобы те перестали называть ее злодейкой
Принц Гарри: Камилла сотрудничала с таблойдами, чтобы те перестали называть ее злодейкой
Кинопремьеры на январь 2023 года: что посмотреть в кинотеатрах
Кинопремьеры на январь 2023 года: что посмотреть в кинотеатрах
Никитюк обратилась к звездным мужчинам: Кавалеры, возьмите себя в руки
Никитюк обратилась к звездным мужчинам: Кавалеры, возьмите себя в руки
Беременна двойней Хилари Суэнк посетила «Золотой глобус-2023» с мужем: редкий выход пары
Беременна двойней Хилари Суэнк посетила «Золотой глобус-2023» с мужем: редкий выход пары

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK