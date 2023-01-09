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Как украинские звезды отпраздновали Рождество

Несмотря на разрешение ПЦУ праздновать Рождество 25 декабря, многие украинцы встречали его по старинке – 7 января. Звезды — не исключение.

Автор: Кива Александр
Как украинские звезды отпраздновали Рождество
Эктор Хименес-Браво, Леся Никитюк, Настя Каменских
Коллаж

Как украинские знаменитости праздновали Рождество и поздравления от них – в материале Afisha.bigmir.net.

Леся Никитюк

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк отпраздновала Рождество 25 декабря – по григорианскому календарю – в родном Хмельницком. Тогда звезда опубликовала фото у камина и кратко написала: «С Рождеством!».

А на второе Рождество, которое празднуется 7 января, теледива отправилась в город Косово, находящийся в Ивано-Франковской области.  На фото Никитюк позирует в дубленке с цветастым платком, а также с «чильцем» – это головной убор, изготовленный из помпонов, бисера, бусин, лент и колоритной кромки. 

«Встречаем первую звезду! Христос рождается! Славим его!», – пишет Леся.

MamaRika

Дважды праздновала и MamaRika. Праздник артистка встречала с семьей за вкусным ужином. Также певица спросила у поклонников, празднуют ли они Рождество 7 января?

Катя Осадчая и Юра Горбунов

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми
Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми
instagram kosadcha

Катя Осадчая и Юра Горбунов встречали Рождество в компании троих детей - младших Ивана и Данила и старшего сына Кати Ильи. Ведущая призналась, что они отпраздновали две даты, но в будущем, как и большинство украинцев, будут отмечать только 25 декабря.

Тарас Тополя

Тарас Тополя, лидер группы «Антитела», поздравил всех украинцев с праздником исполнением давней колядки «Небо і Земля».  Артист загадал, чтобы следующее Рождество мы все встретили в теплых семейных кругах и родных домах, в Украине.

Настя Каменских

Настя Каменских
Настя Каменских
instagram kamenskux

Настя Каменских опубликовала фото, на котором запечатлена в домашней одежде у елки. Певица пожелала, чтобы в Украине поскорее воцарился мир.

«Утро Рождества. Поздравляю всех, кто празднует сегодня. Пусть мир воцарится в нашей Украине и в душе каждого украинца», – написала Каменских.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
instagram hectorjimenezbravo

Ведущий Эктор Хименес-Браво пожелал мирного неба и радостных праздников, а также порассуждал на тему того, когда праздновать Рождество.

«В этом году возникло много споров относительно дня празднования Рождества: 25 декабря или, по старым привычкам, 7 января. Рад, что мы начали движение в сторону перемен, однако понимаю и тех, кто к переносу праздников еще не готов. Поздравляю с Рождеством тех, кто празднует его именно сегодня. Мирного вам неба и радостных праздников!»

Alyona Alyona

Alyona Alyona
Alyona Alyona
instagram alyona.alyona.official

Alyona Alyona Рождество встречала с родителями. Певица пожелала всем украинцам беречь семейное тепло при любых обстоятельствах.

«Я знаю, что этот год изменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи, у кого-то она стала больше, а у кого-то, к сожалению, меньше. Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда был с вами и из года в год передавался от старшего поколения к младшему. Всех поздравляю с Рождеством!»

Григорий Решетник

Григорий Решетник с семьей
Григорий Решетник с семьей
instagram grisha_reshetnik

Телеведущий опубликовал в Instagram фото, на котором они со своей большой семьей собрались на празднование Сочельника. На столе были традиционные блюда – кутья, узвар и вареники.

«В этом году отпраздновали Рождество дважды — так решили родители! А они для нас — святые люди! С праздником вас, дорогие украинцы! Мира, согласия, любви и победы нашей стране. Святой вечер в кругу самых родных! С Рождеством Христовым», — поздравил Григорий.

Светлана Тарабарова

Тарабарова
Тарабарова
instagram tarabarova

У Светланы Тарабаровой было самое настоящее рождественское чудо – певица встречала праздник вместе со своими родителями, которые долгое время были в оккупированном Херсоне

«Скажу только одно – сегодня я максимально чувствовала себя счастливой. Святой вечер с родителями рядом – это чудо. Сегодня всех обнимаю и поздравляю празднующих», – написала Светлана.

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Теги:
Леся Никитюк, Тарас Тополя, mamarika, Эктор Хименес-Браво, Tarabarova, Григорий Решетник

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