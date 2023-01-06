Осадчая ответила на слухи о беременности

В 2021 году ведущая стала мамой в третий раз.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Екатерина Осадчая, как и все украинцы, тяжело переживает полномасштабную войну в Украине. Однако, это не мешает поклонникам подозревать теледиву в четвертой беременности. В Инстаграме звезда ответила на интересующий фанатов вопрос.

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На вопрос пользователя о беременности Екатерина лаконично ответила "Нет".

instagram kosadcha

Отметим, что слухи о беременности появились после выпусков "Голоса страны", где поклонники заметили изменения в фигуре Екатерины.

Осадчая – мама трех детей. От первого брака у ведущей есть взрослый сын Илья, в браке с Юрием Горбуновым звезда родила сыновей Ивана и Даниила.

Ранее мы писали, что жена Андрея Беднякова показала снимок с их детьми. Младший сын родился в полномасштабную войну.