Осадчая ответила на слухи о беременности
В 2021 году ведущая стала мамой в третий раз.
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
instagram kosadcha
Украинская ведущая Екатерина Осадчая, как и все украинцы, тяжело переживает полномасштабную войну в Украине. Однако, это не мешает поклонникам подозревать теледиву в четвертой беременности. В Инстаграме звезда ответила на интересующий фанатов вопрос.
Читай также: Ватная лирика: Осадчая обратилась к украинцам, которые оправдывают Валерия МеладзеНа вопрос пользователя о беременности Екатерина лаконично ответила "Нет".
instagram kosadcha
Отметим, что слухи о беременности появились после выпусков "Голоса страны", где поклонники заметили изменения в фигуре Екатерины.
Осадчая – мама трех детей. От первого брака у ведущей есть взрослый сын Илья, в браке с Юрием Горбуновым звезда родила сыновей Ивана и Даниила.
Ранее мы писали, что жена Андрея Беднякова показала снимок с их детьми. Младший сын родился в полномасштабную войну.