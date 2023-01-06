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Жена Беднякова поделилась снимком с детьми: Вместо коробок должен был сидеть наш папа

Семья шоумена находится в США.

Автор: Шапарь Анастасия
Жена Беднякова поделилась снимком с детьми: Вместо коробок должен был сидеть наш папа
Андрей Бедняков с женой и дочкой.
instagram nastyakorotkaya

Супруга украинского ведущего Андрея Беднякова - Анастасия Короткая - поделилась семейным фото с их двумя детьми. Семья шоумена находится после 24 февраля в США, поэтому праздники они проводят на расстоянии.

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На праздничном фото Анастасия запечатлена с двухмесячным сыном Остапом и 7-летней Ксенией на фоне елки и подарочных коробок. В посте Короткая трогательно упомянула мужа.

"На этом фото, вместо коробок, должен был сидеть наш папа и искренне улыбаться, держа на руках Остапа! Но это в идеальном мире, в котором мы больше не живем! А в нашем реальном мире мы не жалуемся, мы просто ждем. Как сказала мне подруга: "Я не желаю нам победы. Зачем желать то, что и так произойдет". С новым годом, дорогие! Да, я знаю, что уже 5 января! Просто, как бы так мягко сказать… Я немного за*балась", - откровенно написала Короткая.

instagram nastyakorotkaya

В комментариях отметился шоумен, отреагировал с присущим ему юмором: "Вместо коробок"... так меня еще никто не называл...".

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Теги:
дети, шоу-бизнес, Андрей Бедняков, личная жизнь

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