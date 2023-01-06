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Остапчук неожиданно заявил о сожалении в отношении экс-жены

Шоумен сложно расстался с первой женой и матерью своих детей.

Автор: Шапарь Анастасия
Остапчук неожиданно заявил о сожалении в отношении экс-жены
Владимир Остапчук с первой женой.
открытые источники

Украинский ведущий Владимир Остапчук поделился с поклонниками в Инстаграме, что сожалеет о своем поведении в отношении первой жены, Елены Войченко.

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Пара, у которых двое детей, разошлась со скандалом. Они взаимно публично друг друга оскорбляли. Сейчас же Остапчук сожалеет и осознает, что сделал много лишнего.

"Я наделал много глупостей, правда. Многие вещи мне не следовало делать и говорить, вообще никогда и никому. Мне жаль и стыдно, но я это сказал. Это был я. Поэтому и ответственность за это я сам несу полностью и еще долго буду нести," – признался Владимир.

Остапчуку стыдно за свое поведение.
Остапчуку стыдно за свое поведение.
instagram vova_ostapchuk

Сейчас Елена с двумя детьми находится в Канаде. Судя по рассказам шоумена, им удалось урегулировать свое общение ради потомства.

Ранее мы писали, что новая пассия Остапчука рассекретила, когда они начали встречаться.

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Теги:
Владимир Остапчук, личная жизнь

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