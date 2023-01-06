Топольский рассказал о сложностях съемок Холостяка: У меня были проблемы с памятью

Главный герой отметил, что было много девушек и информации.

Автор: Шапарь Анастасия

Предприниматель, главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" - Алекс Топольский - часто отвечает на вопросы пользователей. В частности, мужчина признался, что съемки полностью ломали привычный режим.

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Во время проекта он спал в сутки 3-4 часа. Моментами Алекс мог что-то забыть.

"Были моменты, где я был на автопилоте. Где я подскочил, пошел и иногда даже не понимал, какой сегодня у нас план. У меня были проблемы с памятью. Вы понимаете, девушек много, информации много, это нужно не только переваривать, но и запоминать. У кого брат, у кого его нет, у кого сестра, у кого кто умер, где живут родственники, кто чем занимается," - откровенно рассказал Топольский.

instagram alex_topolsky

Также холостяк добавил, что пытался быть с каждой девушкой в моменте, внимательно слушать и самому быть откровенным.

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