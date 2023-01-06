АфишаАфиша
Русский Українська

Топольский рассказал о сложностях съемок Холостяка: У меня были проблемы с памятью

Главный герой отметил, что было много девушек и информации.

Автор: Шапарь Анастасия
Топольский рассказал о сложностях съемок Холостяка: У меня были проблемы с памятью
Алекс Топольский.
instagram alex_topolsky

Предприниматель, главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" - Алекс Топольский - часто отвечает на вопросы пользователей. В частности, мужчина признался, что съемки полностью ломали привычный режим.

Читай также: Топольский рассказал, как они ели на свиданиях в Холостяке

Во время проекта он спал в сутки 3-4 часа. Моментами Алекс мог что-то забыть.

"Были моменты, где я был на автопилоте. Где я подскочил, пошел и иногда даже не понимал, какой сегодня у нас план. У меня были проблемы с памятью. Вы понимаете, девушек много, информации много, это нужно не только переваривать, но и запоминать. У кого брат, у кого его нет, у кого сестра, у кого кто умер, где живут родственники, кто чем занимается," - откровенно рассказал Топольский.

instagram alex_topolsky

Также холостяк добавил, что пытался быть с каждой девушкой в моменте, внимательно слушать и самому быть откровенным.

Ранее мы писали, какие отношения у Топольского с Викторией Варлей.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Холостяк

Статьи по теме

За шаг до финала: Как Марина и Саша Погорелова отреагировали на вылет из Холостяка
За шаг до финала: Как Марина и Саша Погорелова отреагировали на вылет из Холостяка
Холостяк Топольский рассказал, в каких отношениях с Викторией Варлей
Холостяк Топольский рассказал, в каких отношениях с Викторией Варлей
Саша Мудрая рассказала о крепкой дружбе с Мариной "Голд"
Саша Мудрая рассказала о крепкой дружбе с Мариной "Голд"
Решетник показал будущих "Холостяка" и "Холостячку"
Решетник показал будущих "Холостяка" и "Холостячку"
Топольский рассказал, как они ели на свиданиях в Холостяке
Топольский рассказал, как они ели на свиданиях в Холостяке
Юля Медуза из Холостяка прокомментировала вылет в 9 выпуске
Юля Медуза из Холостяка прокомментировала вылет в 9 выпуске

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK