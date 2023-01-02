Вакарчук поделился, что чувствует после рождения дочери: Огромный моральный бронежилет

Певец стал отцом во второй раз летом 2022 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом летом 2022 года. Также он воспитывает сына Ивана, который родился в 2021-ом. В интервью Натальи Мосейчук он прокомментировал прошедший 2022 год.

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Вакарчук, как и все украинцы, признает, что прошлый год был трудным, однако были и позитивные моменты – рождение дочери Соломии.

"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", - поделился Святослав.

Артист признался, что рождение детей в военное время – огромная ответственность, которая придает также мотивацию бороться.

"Я считаю, что рождение ребенка во время войны, это с одной стороны большая ответственность, которая падает тебе на плечи, а с другой – это огромный моральный бронежилет, который тебе дает силы. Это страшная мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь это чувствую на себе. В этот момент ты вдвое становишься сильнее," - поделился Вакарчук.

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