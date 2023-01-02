Вакарчук поделился, что чувствует после рождения дочери: Огромный моральный бронежилет
Певец стал отцом во второй раз летом 2022 года.
Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом летом 2022 года. Также он воспитывает сына Ивана, который родился в 2021-ом. В интервью Натальи Мосейчук он прокомментировал прошедший 2022 год.
Читай также: Вакарчук о своих детях: Без них было бы сложнее переживать эту войнуВакарчук, как и все украинцы, признает, что прошлый год был трудным, однако были и позитивные моменты – рождение дочери Соломии.
"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", - поделился Святослав.
Артист признался, что рождение детей в военное время – огромная ответственность, которая придает также мотивацию бороться.
"Я считаю, что рождение ребенка во время войны, это с одной стороны большая ответственность, которая падает тебе на плечи, а с другой – это огромный моральный бронежилет, который тебе дает силы. Это страшная мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь это чувствую на себе. В этот момент ты вдвое становишься сильнее," - поделился Вакарчук.
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