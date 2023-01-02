Тина Кароль поделилась разговором с сыном в первый день вторжения: Должен быть мужчиной

Певица даже не сразу поехала к сыну в Великобританию после начала полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Тина Кароль поделилась, как ее семья переживает полномасштабную войну. В интервью "ТСН" звезда рассказала, что сказала сыну Вениамину в первый день вторжения 24 февраля.

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Кароль призналась, что сказала сыну, что он должен быть мужчиной и быть осторожным, ведь звездная мама будет занята.

"Я ему сказала, что началась война, но ты взрослый, ты должен собраться и твоя главная задача как молодого солдата хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились," - отметила Тина.

Сын певицы живет и учится в Великобритании. Артистка не сразу поехала к Вениамину, так как активно участвовала в благотворительных концертах.

"Я не поехала к нему сразу. Даже когда я сыграла концерт в апреле в Англии, я сказала: "Сын, я еще не могу к тебе заехать, я отработаю все, что должен сделать, и потом вернусь". Он понял, мы где-то несколько месяцев не виделись," - рассказала Тина Кароль.

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