Лорак на снегу захотелось "верить в чудеса", а ей напомнили об Украине

Ани Лорак поделилась своими пожеланиями к Новому году. В комментариях написали, что она вспоминает детство в Украине, но не говорит о российском вторжении.

Пока россияне продолжают обстреливать ракетами Украину, Ани Лорак захотелось сказки. Певица выложила в своей ленте снимок с заснеженным пейзажем. Она снялась в синих широких брюках с рядом карманов, черном пуховике, шапке и солнцезащитных очках. Позади исполнительницы виднеется заснеженная дорога и ели.

"Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса..." – подписала снимок Куек.

instagram anilorak

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Певица не перестает молчать о вторжении России в Украину. Однако ей об этом активно напоминают в комментариях:

instagram anilorak

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Ранее мы писали о том, что Каролина Куек показала свою йогу в Испании. Это занятие ей помогает забыть о "боли и печали" семей.