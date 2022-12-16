Бритни Спирс показала голую грудь с поцелуйчиками и цветами

Артистка снялась на фоне обычных стен и до сих пор не радует подписчиков качеством снимков.

Американская певица Бритни Спирс снова показалась топлес. Однако очередное обнажение исполнительницы стало значительно тривиальнее некоторых предыдущих.

Если в прежних постах знаменитость радовала подписчиков своим ню на фоне моря и пальм, то теперь позировала возле неприметных стен.

Читай также: Меган Фокс сверкнула нижней частью груди в откровенном топе

На снимках из двух постов она прикрывает перси ладонями, а также рисунками в виде губ и цветов. Подпись к кадрам женщина подобрала в стиле "это – не я, это – Карлсон, который живет на крыше":

"Почему вы прикрываете маленький серый круг на своих снимках [прим.: вероятно, речь идет о сосках]? Ибо кто-то другой загружает их из облака. Не Бритни. Кто-нибудь, пожалуйста, поддержите меня здесь!"

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

В более новой публикации она дополнила свой образ шляпой, словно собралась идти в баню или на нудистский пляж. Вот как Бритни сама загадочно объяснила это дополнение в подписи к фотографии:

"Почему она носит красный браслет на другой фотографии, а не на этой? Я считаю, что шляпа – это "забавный аксессуар", но красный кажется… символическим".

instagram britneyspears

Читай также: Белла Хадид показала грудь, прикрыв лишь соски

До сих пор не позаботилась Спирс и о качестве фотографий. Похоже, блогершу с 41,6 миллиона подписчиков совсем не волнует, с хорошим ли освещением сняты ее кадры, и четкие ли они.

Ранее мы писали о том, что бывший жених Дженнифер Лопес сходил со своими дочерьми и новой избранницей с рельефным телом на мероприятие в Майами.