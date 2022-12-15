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Бывший Джей Ло показал избранницу-бодибилдершу

Алекс Родригес выставил снимки с новой избранницей и дочерьми.

Автор: Дмитрий Сыч
Бывший Джей Ло показал избранницу-бодибилдершу
Алекс провел время с новой девушкой в Майами
instagram

Американский Бейсболист Алекс Родригес, ранее обрученный с Дженнифер Лопес, не заставляет свое сердце грустить из-за отсутствия любви. 47-летний звезда спорта увлекся 42-летней канадской тренершей по фитнесу Жаклин Кордейро. И, похоже, дочери Алекса Наташа (18 лет) и Элла (14), которые прежде были в восторге от артистки, приняли и новую пассию отца. У женщины тоже две дочери.

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Бейсболист побывал с потомками и спутницей на праздничном мероприятии в Майами 14 декабря.

instagram arod

instagram arod

instagram arod

instagram arod

instagram arod

instagram jac_lynfit

instagram jac_lynfit

Родрипесы завершили свой роман объявлением об отмене помолвки прошлого апреля. Они, дескать, решили остаться друзьями. Ходили слухи, что на самом деле Ло порвала с Ародом из-за его интрижки.

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Ранее мы писали о том, что бывший муж Ирины Билык расхвалил за красоту в 72 года вдову Иосифа Кобзона.

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Теги:
Дженнифер Лопес, Джей Ло, личная жизнь, дети знаменитостей

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