"За каждой юбкой": знаки зодиака, которые всегда будут изменять

Самые свободолюбимые знаки Зодиака, склонные к изменам.

Автор: Шапарь Анастасия

Тема обмана и разочарований все чаще появляется в нашей жизни. Особенно обидно, когда предает любимый человек. Однако, как говорят астрологи, иногда свойство изменять предрешено звездами. Мы составили подборку из 5 знаков зодиака, которые отличаются своей неверностью партнеру.

Самые неверные знаки зодиака – 5 место – Рыбы

Представителям знака свойственно преувеличивать и приукрашивать. Любое разочарование в партнере - и Рыбы могут искать кого-то на стороне. Также знак может пойти на измену ради получения острых ощущений, но из семьи практически никогда не уходят.

Самые неверные знаки зодиака – 4 место – Рак

Ракам важна эмоциональная близость и если ее нет, то они могут искать ее на стороне. Однако, сначала представители знака попробуют наладить свои отношения. Также Раков сложно поймать на обмане. Они хитро и продуманны скрывают свой секрет. Хоть Раки вряд ли разрушат свою семью, но в случае проблем в паре изменять не перестанут.

Самые неверные знаки зодиака – 3 место – Близнецы

Близнецы отлично шифруются, из-за чего их трудно поймать на измене. Причиной похода налево служит их желание новых ощущений или от скуки. Строить длительные отношения с Близнецами сложно.

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Самые неверные знаки зодиака – 2 место – Стрелец

Стрельцу сложно перестать обманывать. Они любят флиртовать и заигрывать со всеми, не боясь даже партнера рядом. Из-за любви к чувству быть центром внимания они часто испытывают симпатию со стороны многих людей. Именно потому Стрельцы могут пойти на измену. Ради партнера знак вряд ли расстанется от активной социальной жизни, что вызовет уйму проблем в отношениях.

Самые неверные знаки зодиака – 1 место – Водолей

Водолея можно назвать лидером среди изменщиков. Если их ограничивают в отношениях, то они будут бороться с этим всеми способами. Водолеи обожают эксперименты и не любят обычное, из-за чего один партнер на всю жизнь часто не для них.