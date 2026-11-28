Церковь почитает мученика Парамона.

Автор: Мельник Анна

На Парамона можно предсказать погоду на всю зиму.

В воскресенье, 29 ноября, православные христиане чтят память святого Парамона и еще 370 мучеников. В народном календаре — Парамонов день. Его вспоминают 29 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 декабря.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Парамон, Александр, Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай.

Какой церковный праздник 29 ноября

Святой Парамон и еще 370 христиан жили во времена правления Декия. Когда в III веке правитель Анилин устроил гонения на христиан. Когда за императором вели 370 человек, то во время прохождения языческого капища он хотел заставить христиан поклониться идолам, но не смог. Тогда Анилин приказал их казнить. Святой Парамон в тот момент просто проходил и также не поддержал данное действие. За это его убили вместе с остальными.

Свя­той му­че­ник Па­ра­мон и с ним 370 му­че­ни­ков по­стра­да­ли за ве­ру. открытые источники

Традиции и обычаи 29 ноября

По народным поверьям на Парамона люди могли предсказать погоду на всю зиму.

Если идет снег - к метели.

Если заря красная - к ясному дню.

Если снег не выпал - к сильному морозу.

Что нельзя делать 29 ноября