Энистон раскрыла секретный рецепт салата, который ела все 10 лет съемок "Друзей"

В Тик-Токе сотни людей пытались отгадать и приготовить блюдо от Джен. Эти ролики актриса тоже оценила.

Автор: Шапарь Анастасия

Голивудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла рецепт того самого салата, который ела на обед все 10 лет съемок сериала "Друзья". Данный рецепт звезде порекомендовала диетолог, чтобы Джен не набрала в весе.

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Листья салата Нарезанные помидоры Немного нута Салями Хрустящий бекон из индейки. Куриное мясо. Натертый сыр пекорино. Итальянская заправка.

Как рассказала Энистон журналу Allure, для приготовления салата понадобится:

К слову, нашумевший салат пытались приготовить поклонники сериала. В Тик-Токе множество видео с вариациями приготовления. В рамках съемок Джен их посмотрела и оценила.