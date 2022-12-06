Энистон раскрыла секретный рецепт салата, который ела все 10 лет съемок "Друзей"
В Тик-Токе сотни людей пытались отгадать и приготовить блюдо от Джен. Эти ролики актриса тоже оценила.
Дженнифер Энистон.
Голивудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла рецепт того самого салата, который ела на обед все 10 лет съемок сериала "Друзья". Данный рецепт звезде порекомендовала диетолог, чтобы Джен не набрала в весе.
Читай также: Мэттью Перри был влюблен в Энистон на протяжении всего времени съемок "Друзей"Как рассказала Энистон журналу Allure, для приготовления салата понадобится:
- Листья салата
- Нарезанные помидоры
- Немного нута
- Салями
- Хрустящий бекон из индейки.
- Куриное мясо.
- Натертый сыр пекорино.
- Итальянская заправка.
К слову, нашумевший салат пытались приготовить поклонники сериала. В Тик-Токе множество видео с вариациями приготовления. В рамках съемок Джен их посмотрела и оценила.