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Энистон раскрыла секретный рецепт салата, который ела все 10 лет съемок "Друзей"

В Тик-Токе сотни людей пытались отгадать и приготовить блюдо от Джен. Эти ролики актриса тоже оценила.

Автор: Шапарь Анастасия
Энистон раскрыла секретный рецепт салата, который ела все 10 лет съемок "Друзей"
Дженнифер Энистон.
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Голивудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла рецепт того самого салата,  который ела на обед все 10 лет съемок сериала "Друзья". Данный рецепт звезде порекомендовала диетолог, чтобы Джен не набрала в весе.

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Как рассказала Энистон журналу Allure, для приготовления салата понадобится:

  1. Листья салата
  2. Нарезанные помидоры
  3. Немного нута
  4. Салями
  5. Хрустящий бекон из индейки.
  6. Куриное мясо.
  7. Натертый сыр пекорино.
  8. Итальянская заправка.

К слову, нашумевший салат пытались приготовить поклонники сериала. В Тик-Токе множество видео с вариациями приготовления. В рамках съемок Джен их посмотрела и оценила.

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Теги:
Дженнифер Энистон, Друзья, рецепт

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