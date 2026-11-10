Какой церковный праздник 11 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает мучеников Виктора и Стефаниду, Мину, а также пре­по­доб­но­го Фе­о­до­ра.

Автор: Мельник Анна

В среду, 11 ноября, православные христиане чтят память мучеников Виктора, Стефаниду и Мину, а также пре­по­доб­но­го Фе­о­до­ра. В народном календаре — Федор Студит. Их вспоминают 11 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 24 ноября. 11 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день шопинга.

С именинами поздравляют обладателей имен: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Какой церковный праздник 11 ноября

Великомученик Мина жил в III веке, служил воином при императорах-язычниках Диоклетиане и Максимиане. Он оставил военную службу, отправился в пустыню, много времени проводил в посте и молитве. Позже он появился на языческом празднике и обвинил всех присутствующих в бесчестии. Он сказал, что ранее тоже был язычником, но пришел, чтобы открыть глаза людям на истинного Бога. Правители убеждали его отречься от христианства, а за отказ долго мучили. Его заключили в темницу, где и убили.

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ми­на. azbyka.ru

Феодор родился в семье чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, парень принял постриг. Его супруга Анна также приняла монашество. Со временем Феодор стал игуменом и получил славу как аскет и проповедник христианства, обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.

В конце 8 века Феодор с учениками поселились в Студийском монастыре. Игумен разработал для обители строгий устав, требовал соблюдения правил общежития и неустанного труда братии.

Пре­по­доб­ный Фе­о­до­р. azbyka.ru

Виктор жил во II веке и трудился воином при правителе Антонине. Военачальник Севастьян хотел, чтобы Виктор отрекся от христианства, угрожал смертью. Верующий отвечал, что страдания - это благо, и он будет рад, если ему удастся их испытать. Виктора долго мучили, а в конце содрали кожи и сожгли. Девушка Стефанида, видя страдания мученика, тоже объявила себя христианкой. Ее вызвали к правителю, который попросил девушку образумиться и поклониться идолам. Но, услышав отказ, она также стала жертвой жестоких пыток и умерла.

Мученица Сте­фа­ни­да. azbyka.ru

Традиции и обычаи 11 ноября

На Федора Студита погода обычно холодная. В народе поговаривали: "Федор начинает землю студить". Вечером девушки гадали на суженого. Для этого брали любую головку чеснока, очищали и пересчитывали зубчики. Если количество парное, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – еще год в девках сидеть.

Если на лед вышли гуси - на Рождество ждать оттепель.

Если ясна погода - к холодам.

Если мокрый снег - до 4 декабря будут оттепели.

Какая погода в этот день - такая будет зима.

Что нельзя делать 11 ноября