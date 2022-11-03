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Свитолина показала новорожденную дочь - видео

Теннисистка впервые стала мамой в середине октября.

Автор: Шапарь Анастасия
Свитолина показала новорожденную дочь - видео
Элина Свитолина.
instagram elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые показала новорожденную дочь. 15 октября звезда спорта сообщила, что они с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, стали родителями.

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Элина записала милое видео, в котором сначала появилась беременной, а потом - с дочерью на руках.

"Первый TikTok Скай," - подписала ролик звездная мама. 

Отметим, что Свитолина и Монфис женаты с 2021 года. Спортивная семья проживает в Монако.

Ранее мы писали, что Мишина советует матерям, которые сами воспитывают сыновей.

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Теги:
дети знаменитостей, Элина Свитолина

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