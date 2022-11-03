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Данилко откровенно о первом муже матери: Сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование, хотя этого не делал

Музыкант впервые приоткрыл занавес личной жизни.

Автор: Шапарь Анастасия
Данилко откровенно о первом муже матери: Сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование, хотя этого не делал
Андрей Данилко.
instagram v_serduchka

Украинский певец Андрей Данилко откровенно рассказал о своем детстве и семье. В интервью Гордеевой артист признался, что первый муж его матери отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал.

Мужчина провел 10 лет в заключении из-за изнасилования, взяв вину на себя. По признанию Андрея, его мама в это не верила.

"Его заключили в тюрьму за изнасилование. А мама говорит: "Такого быть не могло". Потому что у него была проблема, и у них ничего даже не было. Он взял на себя вину, его посадили. И он сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование, хотя этого не делал," - рассказал Данилко.

После мама артиста вышла замуж за мужчину по имени Михаил, в браке с которым появился Андрей Данилко. Отец музыканта умер, когда тому было всего 7 лет. 

Ранее мы писали, что Данилко рассказал о домашнем насилии, которое совершал его отец.

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Теги:
знаменитости с родителями, изнасилование, Андрей Данилко

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