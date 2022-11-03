Мишина осудила высокопоставленных украинцев за критику Зеленского

Актриса хотела вы ввести на законодательном уровне запрет на негативные слухи о президенте в военное время.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Ксения Мишина эмоционально отреагировала на критику высокопоставленных украинцев, которые на общих мероприятиях позволяют критиковать действия украинской власти в войну. В Инстаграме звезда призналась, такие разговоры вызывают у нее только злость и непонимание.

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Мишина подчеркнула, что ее разочаровывают разговоры влиятельных людей с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"Я всегда стараюсь выплывать из таких настроений самостоятельно, но, согласитесь, это крайне сложно, когда вокруг "неверующие". Но иногда я оказываюсь в достаточно серьезных компаниях, где от высокопоставленных людей слышу нытье, негатив и критику нашей власти. И тогда я думаю: вы тупой? Или просто из другого мира?" – призналась Ксения.

Кинозвезда поведала, что хотела бы запретить на законодательном уровне распространение негативных слухов о президенте. По мнению Мишиной, такие критики не способны сделать больше, чем в военное время делает глава государства.

"Я бы ввела в законодательство страны статью на время войны о том, чтобы ни один гражданин Украины не решался распространять негативные слухи о своем президенте, особенно в тот момент, когда Владимир Александрович потихоньку переорганизовывает мир, а ты сидишь в кафе и жуешь рапаны," – эмоционально высказалась Ксения.

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