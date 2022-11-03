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Мишина осудила высокопоставленных украинцев за критику Зеленского

Актриса хотела вы ввести на законодательном уровне запрет на негативные слухи о президенте в военное время.

Автор: Шапарь Анастасия
Мишина осудила высокопоставленных украинцев за критику Зеленского
Ксения Мишина.
instagram misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина эмоционально отреагировала на критику высокопоставленных украинцев, которые на общих мероприятиях позволяют критиковать действия украинской власти в войну. В Инстаграме звезда призналась, такие разговоры вызывают у нее только злость и непонимание.

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Мишина подчеркнула, что ее разочаровывают разговоры влиятельных людей с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"Я всегда стараюсь выплывать из таких настроений самостоятельно, но, согласитесь, это крайне сложно, когда вокруг "неверующие". Но иногда я оказываюсь в достаточно серьезных компаниях, где от высокопоставленных людей слышу нытье, негатив и критику нашей власти. И тогда я думаю: вы тупой? Или просто из другого мира?" – призналась Ксения.

Кинозвезда поведала, что хотела бы запретить на законодательном уровне распространение негативных слухов о президенте. По мнению Мишиной, такие критики не способны сделать больше, чем в военное время делает глава государства.

"Я бы ввела в законодательство страны статью на время войны о том, чтобы ни один гражданин Украины не решался распространять негативные слухи о своем президенте, особенно в тот момент, когда Владимир Александрович потихоньку переорганизовывает мир, а ты сидишь в кафе и жуешь рапаны," – эмоционально высказалась Ксения.

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Теги:
Владимир Зеленский, критика, Ксения Мишина

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