Шэрон Стоун сообщила о проблемах со здоровьем: У меня большая фиброзная опухоль

Ранее актрисе поставили ложный диагноз.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская актриса Шэрон Стоун откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. В Инстаграме 64-летняя артистка призналась, что врачи сначала поставили ей ложный диагноз и, соответственно, назначили ошибочное лечение, из-за чего состояние Шэрон начало ухудшаться.

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Стоун решила обратиться к другому врачу, который диагностировал ей операбельную опухоль.

"С усиливающейся болью я пошла за вторым мнением: у меня большая фиброзная опухоль, которую надо вырезать," - призналась актриса.

Кинозвезда призвала женщин не пренебрегать своим здоровьем и проверять диагнозы у нескольких врачей. Стоун поблагодарила поклонников за переживания.

"Я буду лежать 4-6 недель до полного восстановления. Спасибо за ваше беспокойство. Все хорошо," - поделилась Шэрон.

instagram sharonstone

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