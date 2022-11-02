Харчишин о своем разбомбленном доме: Слава Богу, что меня здесь не было
Музыкант показал, что осталось от его дома под Киевом после вражеского удара.
Украинский музыкант, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин потерял свой семейный дом под Киевом в начале полномасштабной войны. Артист показал, что осталось от дома после российской оккупации, и как разбирал завалы.
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"Первое мнение: слава Богу, что меня здесь не было. Ну, а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, даже когда судился и землю и выиграл суд. Различные детали всплывают в памяти. Все пролетело в мгновение ока," - подчеркнул Харчишин.
В Фейсбуке музыканта можно увидеть, что от дома осталось практически ничего. Одна из немногих вещей, которая сохранилась, - маленькая статуэтка мужчины с микрофоном. Это подарок от его сына. Также певцу удалось спасти печь.
"Чугунная печка уцелела, ее не покрутило от температуры, ведь это выносливый материал. Я ее зашлифовал, зачистил и восстановил полностью. Вернул ее в состояние, как было перед пожаром," - рассказал фронтмен.
К слову, разбор завалов дома Харчишин начал только сейчас, так как для демонтажа нужно было пройти различную бюрократию. Музыкант мечтает восстановить дом, чтобы его детям было куда вернуться.
"Сейчас мои дети живут в Варшаве. И проблема даже не в том, что время от времени происходит обострение ситуации в Киеве, бывает прилетающей, а в том, что некуда вернуться," - поделился планами Валерий.
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