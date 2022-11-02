Харчишин о своем разбомбленном доме: Слава Богу, что меня здесь не было

Музыкант показал, что осталось от его дома под Киевом после вражеского удара.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин потерял свой семейный дом под Киевом в начале полномасштабной войны. Артист показал, что осталось от дома после российской оккупации, и как разбирал завалы.

Читай также: Что осталось от дома Валерия Харчишина в Гостомеле после российской ракеты - фото

Валерий признался в "Сніданку с 1+1", что помнит свои первые эмоции, когда впервые увидел развалины собственного дома.

"Первое мнение: слава Богу, что меня здесь не было. Ну, а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, даже когда судился и землю и выиграл суд. Различные детали всплывают в памяти. Все пролетело в мгновение ока," - подчеркнул Харчишин.

В Фейсбуке музыканта можно увидеть, что от дома осталось практически ничего. Одна из немногих вещей, которая сохранилась, - маленькая статуэтка мужчины с микрофоном. Это подарок от его сына. Также певцу удалось спасти печь.

Харчишин показал, что осталось от его дома. facebook.com/valeriy.kharchyshyn

"Чугунная печка уцелела, ее не покрутило от температуры, ведь это выносливый материал. Я ее зашлифовал, зачистил и восстановил полностью. Вернул ее в состояние, как было перед пожаром," - рассказал фронтмен.

К слову, разбор завалов дома Харчишин начал только сейчас, так как для демонтажа нужно было пройти различную бюрократию. Музыкант мечтает восстановить дом, чтобы его детям было куда вернуться.

"Сейчас мои дети живут в Варшаве. И проблема даже не в том, что время от времени происходит обострение ситуации в Киеве, бывает прилетающей, а в том, что некуда вернуться," - поделился планами Валерий.

Харчишин показал, что осталось от его дома. facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Ранее мы писали, что фонд Сергея Притулы объявил новый мегасбор средств для помощи ВСУ.