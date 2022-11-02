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"Любовь всегда побеждает": Жена Решетника оправдалась за работу мужа на праздниках

Решетник выехал в Прагу на несколько дней, однако аудитория осудила.

Автор: Шапарь Анастасия
"Любовь всегда побеждает": Жена Решетника оправдалась за работу мужа на праздниках
Григорий Решетник.
instagram grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник на несколько дней выехал в Европу по работе. Шоумена пригласили на работу на мероприятиях, в частности, на благотворительных. Однако в комментариях аудитория спорит, уместно ли. Вместе с Решетником выехала и супруга Кристина, она же поразмышляла на эту тему.

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Кристина подчеркнула, что спрос на работу мужа - это показатель того, насколько люди верят в победу Украины.

"Работать на празднованиях или не работать? Знаю, как этот вопрос до сих пор волнует моего любимого, мы постоянно обсуждаем этот вопрос. Гриша часто ведет благотворительные мероприятия, помогает собирать средства на армию, а также многие люди хотят видеть его ведущим на частных мероприятиях. Это очень радует, потому что он – суперпрофи!" - заявила Решетник.

Также супруга шоумена высказалась, что лично для нее празднования - лучший показатель веры украинцев, которые хотят жениться, беременеть и крестить детей, несмотря на войну.

"Такие моменты возвращают всех к жизни. И мы должны аккумулировать эту энергию любви, счастья, как бы горько на душе не было. Потому что любовь всегда побеждает," - подытожила Кристина.

Ранее мы писали, что Анатолий Анатолич признался, что в военное время не зарабатывает.

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Теги:
Решетник

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