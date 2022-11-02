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Кацурина рассказала, как потеряла миллион гривен из-за дрона РФ

Новая девушка Дантеса поведала о потерях своего бизнеса.

Автор: Шапарь Анастасия
Кацурина рассказала, как потеряла миллион гривен из-за дрона РФ
Даша Кацурина.
instagram dasha_katsurina

Украинский дизайнер и ресторатор Даша Кацурина поделилась, что из-за атаки российским дроном по Полтаве 1 ноября ее бренд пуховиков больше миллиона гривен. Об этом бизнес-вумен рассказала в Инстаграме.

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Кацурина сообщила, что в результате атаки российского дрона по Полтаве полностью сгорело отделение "Новой почты". Обошлось без жертв среди мирного населения, однако ее бренд понес финансовую потерю в размере 1 005 000 гривен.

"Слава богу, жертв нет. Только минус 1 005 000 грн, там ждали наши пуховики, они приехали с производства", – написала Даша Кацурина.

instagram dasha_katsurina

Ранее мы писали, что Анатолий Анатолич поделился, что в военное время не зарабатывает.

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Теги:
дрон, Война в Киеве

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