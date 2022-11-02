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"Она меня выкатывала яйцом": Данилко ходил к бабке, чтобы снять сглаз отца

Данилко признался, что в подростковом возрасте очень заикался.

Автор: Шапарь Анастасия
"Она меня выкатывала яйцом": Данилко ходил к бабке, чтобы снять сглаз отца
Андрей Данилко.
открытые источники

Украинский певец Андрей Данилко поделился, что в подростковом возрасте был застенчивым и мало говорил, так как заикался. В интервью Гордеевой мужчина заявил, что даже обращался к местной бабке в Полтаве.

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Данилко признался, что не верил ворожке, но таки пошел. Однако спустя 20 лет осознал, что та женщина ему сказала. 

"Я же заикался очень сильно, поэтому почти не разговаривал, потому что я стеснялся. Меня даже лечила бабка. Я не верил в это. Она меня выкатывала яйцом. Нам посоветовали. Я со своей подругой пошел в Полтаве. Мне было лет 15. Я представлял, что это какая-то бабка-колдунья, нет. Открыла дверь словно учительница младших классов, взрослая, средних лет. Она там какой-то свой ритуал, выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через лет 20, что она имела в виду: "У тебя испуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер". Я потом понял, что это отец," - откровенно рассказал музыкант.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко признался, что его отец часто позволял себе выпить, а после - избивал его маму.

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Теги:
Андрей Данилко, Верка Сердючка

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