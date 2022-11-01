Холостяк 12: стали известны участницы – фото

Алекс Топольский поменял правила шоу, чтобы расширить свой выбор.

28 октября в телеэфире стартовал новый "Холостяк". Телезрителям предложен уже 12 сезон романтического шоу.

Выбирать себе пару в реалити будет предприниматель Алекс Топольский. Мужчина познакомился со всеми участницами проекта. На Первой вечеринке с ними он поменял правила.

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Первая вечеринка – мероприятие, во время которого центральные герои программы встречались с барышнями. Опираясь на первое впечатление, они выбирали 15 представительниц прекрасного пола. Остальные сразу направлялись домой. Но Алекс оставил 19 соперниц. Ниже – подробности о них.

Холостяк, 12 сезон – участницы

Алина, 23 года, Мирноград, финансовый аналитик

Помогает семье. В юности Алина пережила трудные времена, когда даже еда казалась роскошью. Девушка поехала в Киев строить карьеру и добилась успеха, начав с должности секретарши.

СТБ

Александра, 29 лет, Киев, директор IТ-компании

Родители воспитывали Сашу как принцессу: вкладывали любовь и деньги, радовали и баловали. С мужским вниманием проблем нет, но девушка не может влюбиться.

СТБ

Марина, 25 лет, село Катериновка, Харьковская область, косметолог

Работает бьюти-косметологом в Киеве и Харькове. Для Марины важен привлекательный внешний вид, поэтому девушка всегда находит время для себя и своей красоты.

СТБ

Юлия, 22 года, Смела, вышивальщица

Юлия занимается текстильным искусством. Ее вышивка продается в приватные коллекции. Девушка уверена: во время первой встречи мужчины ощущают ее сексуальную энергию.

СТБ

Юлия, 27 лет, Бучач, директор банкетной службы

Юлия организовала около 6 тысяч различных праздников, в том числе – свадьбы и дни рождения. Работала со многими знаменитостями в Украине.

СТБ

Виктория, 37 лет, Киев, актриса

Виктория – творческая личность, актриса. Была задействована в украинских картинах. И хотя профессия обязывает постоянно играть роль, в жизни Виктории хочется оставаться собой. Мечтает встретить мужчину, который полюбиит ее настоящую.

СТБ

Анастасия, 24 года, Днепр, частная предпринимательница

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Настя призналась, что самый плохой день в ее жизни был в 19-летнем возрасте, когда она узнала, что у нее рак – лимфома. Настя была дважды замужем. В настоящее время воспитывает дочь, которую считает смыслом своей жизни.

СТБ

Ольга, 32 года, Киев, телохранитель

Ольгу вдохновляет то, что она может защитить человека. Ее отдача на работе должна быть максимальной. Неоднократно отражала нападения. Водит автомобиль и может посадить вертолет. Однако девушка живет чужой жизнью и не может построить свое личное счастье. Вот почему она пришла на проект.

СТБ

Анастасия, 28 лет, Одесса, нутрициолог

Анастасия воспитывает двоих детей – мальчика и девочку. Она очень рано забеременела. Родила сына в 16 лет, а дочь – в 17. Однажды они с детьми вместе просматривали "Холостяка", и сын сказал: "Мама, твое место – там".

СТБ

Ольга, 24 года, Нью-Йорк (США), организатор детских праздников

Отец Ольги переехал в Нью-Йорк. Когда сама девушка побывала там впервые, то влюбилась в мегаполис. 4 месяца спустя она открыла в Нью-Йорке свой бизнес. Однако желает иметь отношения с мужчиной из Украины.

СТБ

Елена, 27 лет, Киев, руководитель юридического отдела

Елена считает, что сделала все для карьеры: она провела более 300 дел, по которым проиграно – только 2. Женщина привыкла к конкуренции и не настроена на поражение. Рассчитывает завоевать сердце Холостяка.

СТБ

Амина, 20 лет, Киев, медсестра

Окончила медицинский колледж и планирует стать врачом. Увлекается плетением из соломы.

СТБ

Роксолана, 28 лет, Днепр, визажистка

Мечтает о собственном бизнесе в сфере красоты. Всегда занимается усовершенствованием своих профессиональных навыков. Однако также хочет создать семью, найти хорошего мужа, сильную любовь и гармонию.

СТБ

Александра, 25 лет, Харьков, безработная

Занимается спортом, духовным развитием, медитирует. Считает, что своей энергетикой очарует Холостяка.

СТБ

Элизабет, 21 год, Стокгольм (Швеция), студентка

Учится на философском факультете. В свободное время рисует картины, путешествует.

СТБ

Аделина, 19 лет, Киев, танцовщица и хореограф

Аделина – творческая девушка. Участвовала в известных танцевальных шоу. Надеется обрести любовь на романтическом реалити.

СТБ

Людмила, 24 года, Черновцы, игрок сборной Украины по волейболу

Людмила была высокой с детства. Уже в 13 лет рост ее превышал 180 см. В связи с соревнованиями и спортом у девушки нет времени на отношения. Теперь Людмила на реабилитации. Верит, что на проекте он встретит своего человека.

СТБ

Елизавета, 27 лет, Киев, крупье

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Работа девушки сложна из-за ответственности и точных подсчетов больших сумм игроков. В казино нельзя общаться с гостями вне здания. Лиза решила попытаться построить личную жизнь в проекте "Холостяк".

СТБ

Екатерина, 24 года, Киев, фотомодель

С 15 лет работала в Германии, Италии, Англии и Франции. Работа непростая: постоянно нужно посещать кастинги, держать себя в модельной форме. С 17 лет Екатерина сама себя обеспечивает. Родители работают в ЗАГСе. Когда девушка видит счастливые пары на свадьбах, начинает задумываться, что она тоже хочет найти свою половинку.

СТБ

Новые серии романтического реалити с ведущим Григорием Решетником будут выходить по пятницам в 19:00 на "СТБ".

Ранее мы писали о том, что Холостячка Злата Огневич вспомнила на Крите о Крыме. На острове она сделала фотографии живописной природы, архитектуры и радостной себя.