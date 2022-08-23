Холостяк 12 сезон: Стало известно, когда проект выйдет на экраны

Сезон с предпринимателем Алексом Топольским был отснят до полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия

Канал СТБ анонсировал премьеру 12 сезона романтического проекта "Холостяк". Реалити отсняли еще в январе 2022 года и назначили дату премьеры на начало марта, однако из-за полномасштабной войны она не состоялась.

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Главный герой 12 сезона - предприниматель Алекс Топольский, который строит бизнес в Майами. Мужчине не удалось до сих пор встретить возлюбленную, поэтому он решил испытать удачу на "Холостяке".

Как отмечается в анонсе проекта, премьера состоится в сентябре 2022 года. О точных датах пока не сообщается.

"Этой осенью состоится премьера самого романтичного проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти, подарит незабываемые эмоции. Холостяк Алекс Топольский попытается найти ту единственную, которая подарит ему надежду, напомнив, что такое настоящие чувства," - говорится в описании к промо-ролику.

Ранее мы писали, что известно о главном холостяке 2022 года Алексе Топольском.