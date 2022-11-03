Какой церковный праздник 3 ноября и что нельзя делать
Церковь почитает святителя Илариона и преподобного Илариона Великого.
В четверг, 3 ноября, православные христиане чтят память святителя Илариона Меглинского и преподобного Илариона Великого. В Украине отмечают День инженерных войск и День ракетных войск и артиллерии, а в мире - День косплея.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.
Какой церковный праздник 3 ноября
Иларион Великий жил в III-IV веке в Палестине. Святой изучал науки в Александрии, а после вернулся на родину и решил пойти к отшельникам, которые жили рядом с Газой. Илариона Великого называют основателем первых монастырей в Палестине. Также святой занимался проповедничеством, а в конце своей жизни отправился в Египет, где и умер после поклона могиле Антония Великого. Иларион умер на острове Кипр.
Епископ Иларион Меглинский еще с детства тянулся к православной вере. В 18 лет принял иноческий постриг, а позже стал епископом в Болгарии. Святой отдал 30 лет борьбе с иноками, проповедовал христианство, многих обратил к вере в Спасителя. Епископ отошел к Богу в 1164 году, мощи его были признаны нетленными.
Традиции и обычаи 3 ноября
На Иллариона обычно шел снег, поэтому старались не планировать дела.
- Если теплый день - ждать похолодания.
- Если снег выпал на мерзлую почву - к урожаю хлеба.
- Если первая пороша – еще не путь.
Что нельзя делать 3 ноября
- Не стоит говорить плохие вещи.
- Не нужно ничего поднимать с дороги.
- Нельзя отправляться в путешествие.