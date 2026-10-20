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Какой церковный праздник 21 октября и что нельзя делать

Церковь почитает святителя Иллариона и преподобного Иллариона Великого.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 21 октября и что нельзя делать
В старину люди наблюдали, что с этого дня начинался первый снег.
открытые источники

В среду, 21 октября, православные христиане чтят память святителя Иллариона Меглинского и пре­по­доб­ного Илла­ри­она Ве­ли­кого. В народном календаре — Илларионов день. Их вспоминают 21 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 3 ноября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Какой церковный праздник 21 октября

Илларион Великий жил в III-IV веке в Палестине. Святой изучал науки в Александрии, а после вернулся на родину и решил пойти к отшельникам, которые жили рядом с Газой. Иллариона Великого называют основателем первых монастырей в Палестине. Также святой занимался проповедничеством, а в конце своей жизни отправился в Египет, где и умер после поклона могиле Антония Великого. Илларион умер на острове Кипр.

Пре­по­доб­ный Ила­ри­он Ве­ли­кий.
Пре­по­доб­ный Ила­ри­он Ве­ли­кий.
открытые источники

Епископ Илларион Меглинский еще с детства тянулся к православной вере. В 18 лет принял иноческий постриг, а позже стал епископом в Болгарии. Святой отдал 30 лет борьбе с иноками, проповедовал христианство, многих обратил к вере в Спасителя. Епископ отошел к Богу в 1164 году, мощи его были признаны нетленными.

Пре­по­доб­ный Ила­ри­он.
Пре­по­доб­ный Ила­ри­он.
открытые источники

Традиции и обычаи 21 октября

На Иллариона обычно шел снег, поэтому старались не планировать дела.

  • Если теплый день — ждать похолодания.
  • Если снег выпал на мерзлую почву - к урожаю хлеба.
  • Если первая пороша – еще не путь.

Что нельзя делать 21 октября

  • Не стоит говорить плохие вещи.
  • Не нужно ничего поднимать с дороги.
  • Нельзя отправляться в путешествие. 
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