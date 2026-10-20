Какой церковный праздник 21 октября и что нельзя делать
Церковь почитает святителя Иллариона и преподобного Иллариона Великого.
В среду, 21 октября, православные христиане чтят память святителя Иллариона Меглинского и преподобного Иллариона Великого. В народном календаре — Илларионов день. Их вспоминают 21 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 3 ноября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.
Какой церковный праздник 21 октября
Илларион Великий жил в III-IV веке в Палестине. Святой изучал науки в Александрии, а после вернулся на родину и решил пойти к отшельникам, которые жили рядом с Газой. Иллариона Великого называют основателем первых монастырей в Палестине. Также святой занимался проповедничеством, а в конце своей жизни отправился в Египет, где и умер после поклона могиле Антония Великого. Илларион умер на острове Кипр.
Епископ Илларион Меглинский еще с детства тянулся к православной вере. В 18 лет принял иноческий постриг, а позже стал епископом в Болгарии. Святой отдал 30 лет борьбе с иноками, проповедовал христианство, многих обратил к вере в Спасителя. Епископ отошел к Богу в 1164 году, мощи его были признаны нетленными.
Традиции и обычаи 21 октября
На Иллариона обычно шел снег, поэтому старались не планировать дела.
- Если теплый день — ждать похолодания.
- Если снег выпал на мерзлую почву - к урожаю хлеба.
- Если первая пороша – еще не путь.
Что нельзя делать 21 октября
- Не стоит говорить плохие вещи.
- Не нужно ничего поднимать с дороги.
- Нельзя отправляться в путешествие.