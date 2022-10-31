По стопам Спирс: Хайди Клум поделилась снимком "ню" в соцсетях
Артистка похвасталась загаром.
Хайди Клум.
instagram heidiklum
Известная супермодель Хайди Клум взбудоражила поклонников. Звезда опубликовала в Инстаграме фото, на котором предстала полностью обнаженной.
Читай также: "Одна нога вышла дороже": Хайди Клум застраховала свои длинные ноги на 2 млн долларовХайди прикрыла руками бюст, а район паха прикрыла рукой. Также модель похвасталась загаром и даже внедрила рекламную интеграцию, показав ремешок от трусов люксового бренда.
К слову, Клум закрыла комментарии под постом.
Хайди показала свой загар.
instagram heidiklum
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