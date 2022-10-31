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По стопам Спирс: Хайди Клум поделилась снимком "ню" в соцсетях

Артистка похвасталась загаром.

Автор: Шапарь Анастасия
По стопам Спирс: Хайди Клум поделилась снимком "ню" в соцсетях
Хайди Клум.
instagram heidiklum

Известная супермодель Хайди Клум взбудоражила поклонников. Звезда опубликовала в Инстаграме фото, на котором предстала полностью обнаженной. 

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Хайди прикрыла руками бюст, а район паха прикрыла рукой. Также модель похвасталась загаром и даже внедрила рекламную интеграцию, показав ремешок от трусов люксового бренда.

К слову, Клум закрыла комментарии под постом. 

Хайди показала свой загар.
Хайди показала свой загар.
instagram heidiklum

Ранее мы писали, что Тина Кароль отреклась от своего русскоязычного творчества.

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Теги:
Хайди Клум, откровенные фото

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