По стопам Спирс: Хайди Клум поделилась снимком "ню" в соцсетях

Артистка похвасталась загаром.

Автор: Шапарь Анастасия

Известная супермодель Хайди Клум взбудоражила поклонников. Звезда опубликовала в Инстаграме фото, на котором предстала полностью обнаженной.

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Хайди прикрыла руками бюст, а район паха прикрыла рукой. Также модель похвасталась загаром и даже внедрила рекламную интеграцию, показав ремешок от трусов люксового бренда.

К слову, Клум закрыла комментарии под постом.

Хайди показала свой загар. instagram heidiklum

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