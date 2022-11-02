Церковь почитает великомученика Артемия Антиохийского.

Автор: Шапарь Анастасия

В среду, 2 ноября, православные христиане вспоминают великомученика Артемия Антиохийского. В народном календаре - Артемьев день. В мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосим, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

Какой церковный праздник 2 ноября

Великомученик Артемий жил и служил при Константине Великом, который отличался храбростью в бою, поэтому был награжден и поставлен правителем Египта. После смерти сына Константина Великого императором стал Юлиан, который начал гонения на христиан.

Артемий уличил его в жестокости и поклонении идолам, из-за чего император отобрал у святого все награды и бросил в темницу. Там его долго принуждали отречься от Христа, но, услышав отказ, подвергли пыткам. В 362 году мученику отсекли голову.

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ар­те­мий. azbyka.ru

Традиции и обычаи 2 ноября

С Артемия к селам начинают подбираться волки. Если волки выли - к морозам, а если вой особенно громкий - к голоду.

Если выпал снег - к теплой погоде.

Если иней на деревьях - к неурожайному году.

Если лиственница сбросила иглы - выпавший снег пролежит до весны.

Что нельзя делать 2 ноября