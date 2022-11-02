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Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать

Церковь почитает великомученика Артемия Антиохийского.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать
С этого дня к селам начинают приближаться волки.
открытые источники

В среду, 2 ноября, православные христиане вспоминают великомученика Артемия Антиохийского. В народном календаре - Артемьев день. В мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосим, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

Какой церковный праздник 2 ноября

Великомученик Артемий жил и служил при Константине Великом, который отличался храбростью в бою, поэтому был награжден и поставлен правителем Египта. После смерти сына Константина Великого императором стал Юлиан, который начал гонения на христиан. 

Артемий уличил его в жестокости и поклонении идолам, из-за чего император отобрал у святого все награды и бросил в темницу. Там его долго принуждали отречься от Христа, но, услышав отказ, подвергли пыткам. В 362 году мученику отсекли голову.

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ар­те­мий.
Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ар­те­мий.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 2 ноября

С Артемия к селам начинают подбираться волки. Если волки выли - к морозам, а если вой особенно громкий - к голоду.  

  • Если выпал снег - к теплой погоде.
  • Если иней на деревьях - к неурожайному году.
  • Если лиственница сбросила иглы - выпавший снег пролежит до весны.

Что нельзя делать 2 ноября

  • Нельзя ссориться.
  • Не стоит оставлять сломанным забор.
  • Не нужно устраивать пышные застолья.
  • Не следует вытряхивать матрасы, подушки или одеяла.
  • Нельзя ходить на кладбища после захода солнца.
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