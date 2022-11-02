Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать
Церковь почитает великомученика Артемия Антиохийского.
В среду, 2 ноября, православные христиане вспоминают великомученика Артемия Антиохийского. В народном календаре - Артемьев день. В мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосим, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.
Какой церковный праздник 2 ноября
Великомученик Артемий жил и служил при Константине Великом, который отличался храбростью в бою, поэтому был награжден и поставлен правителем Египта. После смерти сына Константина Великого императором стал Юлиан, который начал гонения на христиан.
Артемий уличил его в жестокости и поклонении идолам, из-за чего император отобрал у святого все награды и бросил в темницу. Там его долго принуждали отречься от Христа, но, услышав отказ, подвергли пыткам. В 362 году мученику отсекли голову.
Традиции и обычаи 2 ноября
С Артемия к селам начинают подбираться волки. Если волки выли - к морозам, а если вой особенно громкий - к голоду.
- Если выпал снег - к теплой погоде.
- Если иней на деревьях - к неурожайному году.
- Если лиственница сбросила иглы - выпавший снег пролежит до весны.
Что нельзя делать 2 ноября
- Нельзя ссориться.
- Не стоит оставлять сломанным забор.
- Не нужно устраивать пышные застолья.
- Не следует вытряхивать матрасы, подушки или одеяла.
- Нельзя ходить на кладбища после захода солнца.