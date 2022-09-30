Артисты Дизель Шоу покорили публику своим номером о Путине

Юмористы разыграли сценку, в которой показана реакция исполнительной власти на кончину главы государства.

"Путин – все" – так называется номер от "Дизель Шоу", который комики продемонстрировали в Киеве, а также в Ютюбе. За 2,5 часа запись выступления пересекла отметку в 100 тысяч просмотров. Потребовалось меньше суток, чтобы номер занял 12-ю позицию в трендах на видеохостинге.

"Огромный ажиотаж вызвала эта история. Украинцы просто в восторге, а наших северных соседей разрывает на куски, что не может не радовать. Значит, мы попали точно в цель и продолжим это делать дальше", – сказал шеф-редактор команды Алексей Бланар.

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В сценке за круглым столом собираются министры президента и обсуждают важные события. Тут к ним присоединяется представитель спецслужб и говорит, что "первый – все". Сначала министры не верят в это, воспринимают услышанное как проверку. Их реакция смешит публику.

Еще артисты приглашают включать ютюб-каналы своего проекта в 20:00, а также идти на просмотр концертов в поддержку Вооруженных сил Украины в Киеве 14-16 октября.

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