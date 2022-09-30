АфишаАфиша
Русский Українська

Тарабарова рассказала, как ее команда "выживает" в войну: Стали таксистами, учителями и блогерами

Певица и ее команда остались без основного источника заработка.

Автор: Шапарь Анастасия
Тарабарова рассказала, как ее команда "выживает" в войну: Стали таксистами, учителями и блогерами
Светлана Тарабарова.
instagram tarabarova

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова поведала, что после начала полномасштабной войны в Украине она и ее команда лишились основного заработка. Из-за чего некоторые члены команды артистки решили сменить род деятельности, чтобы попросту выжить в военное время.

Читай также: Тарабарова продает свой дом из-за нехватки денег

В интервью "24 каналу" звезда поделилась, что некоторые танцовщицы стали преподавать, а музыканты - продвигать медиаплатформы. Некоторым пришлось пойти таксовать.

"На самом деле армия вынужденных таксистов получила и несколько человек из нашей команды. Кто-то из танцовщиц преподает танцы, гитарист профессионально занялся YouTube-продвижением," - рассказала Светлана.

Также артистка поведала, что ее команда все равно поддерживает Тарабарову во время благотворительных концертов.

"Кроме этого, они также "воюют" вместе со мной на музыкальном фронте и уже посетили с концертами много воинских частей. Это тяжело, но искренне надеюсь, что очень скоро все изменится, и я смогу собрать команду в том же составе," - отметила певица.

Ранее мы писали, что Потап назвал имя российского артиста, который звонил ему в начале вторжения и извинялся за всю Россию. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Война в Киеве, тарабарова, светлана тарабарова

Статьи по теме

Артур Логай пошел на военные учения и обратился к украинцам
Артур Логай пошел на военные учения и обратился к украинцам
Какой неприятный "сюрприз" стоит ждать от Путина: прогноз астролога
Какой неприятный "сюрприз" стоит ждать от Путина: прогноз астролога
Баттл-рэпер из РФ умер в знак протеста против войны
Баттл-рэпер из РФ умер в знак протеста против войны
Ткач признался, знали ли в "Квартале" заранее о вторжении
Ткач признался, знали ли в "Квартале" заранее о вторжении
Ани Лорак впервые озвучила свое мнение по поводу войны в Украине
Ани Лорак впервые озвучила свое мнение по поводу войны в Украине
Юрий Бардаш готовится получить паспорт РФ с новым именем
Юрий Бардаш готовится получить паспорт РФ с новым именем

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK