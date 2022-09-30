Тарабарова рассказала, как ее команда "выживает" в войну: Стали таксистами, учителями и блогерами

Певица и ее команда остались без основного источника заработка.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова поведала, что после начала полномасштабной войны в Украине она и ее команда лишились основного заработка. Из-за чего некоторые члены команды артистки решили сменить род деятельности, чтобы попросту выжить в военное время.

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В интервью "24 каналу" звезда поделилась, что некоторые танцовщицы стали преподавать, а музыканты - продвигать медиаплатформы. Некоторым пришлось пойти таксовать.

"На самом деле армия вынужденных таксистов получила и несколько человек из нашей команды. Кто-то из танцовщиц преподает танцы, гитарист профессионально занялся YouTube-продвижением," - рассказала Светлана.

Также артистка поведала, что ее команда все равно поддерживает Тарабарову во время благотворительных концертов.

"Кроме этого, они также "воюют" вместе со мной на музыкальном фронте и уже посетили с концертами много воинских частей. Это тяжело, но искренне надеюсь, что очень скоро все изменится, и я смогу собрать команду в том же составе," - отметила певица.

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