Кто из российских звезд звонил Потапу в начале вторжения: Плакал и извинялся за всю страну

Артист признался, что общался с некоторыми артистами РФ после начала вторжения.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский рэпер Потап признался в программе "ЖВЛ", что после начала полномасштабной войны беседовал с некоторыми артистами из России. Музыкант даже назвал имя шоумена, который ему звонил и извинялся за поступки страны-агрессора.

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Большинство из российских артистов поддерживают путина. Только Иван Ургант, в слезах, извинялся за Россию.

"Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал, и в трубку говорил: "Простите нас". Это один из людей, которых переживал, что извинялся за всю страну," - подчеркнул Потап.

Иван Ургант в начале вторжения высказался против войны. соцсети

Также ранее Алексей делился, что после трагедии в Буче ему звонил "одессит, который работает и живет в России". Однако артист просил не называть публично его имя.

"Некоторые мне написали после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы, он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубаях выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну," - рассказал музыкант.

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