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Каменских звонила Ани Лорак в начале вторжения: Киркоров сказал ничего не говорить

Потап рассказал, что его жена обзванивала всех украинских артистов, которые работали в России.

Автор: Шапарь Анастасия
Каменских звонила Ани Лорак в начале вторжения: Киркоров сказал ничего не говорить
Настя Каменских старалась достучаться до Ани Лорак.

Украинская певица Настя Каменских в начале полномасштабного вторжения обзванивала всех украинских артистов, которые работали в Россию. Об этом рассказал ее супруг, рэпер Потап, в интервью ЖВЛ.

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Каменских разговаривала с певицей Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и продолжает работать в стране-агрессоре. Однако диалог ничем хорошим не закончился.

Н.К.: "Скажи хоть что-то. Не молчи – нет войне".

А.Л.: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать".

Н.К.: "Ты не имеешь права называться больше украинкой".

Ранее мы писали, что Славия объяснила, почему за 20 лет брака они с Дзидзьо так и не завели детей. 

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Теги:
Потап, Настя Каменских, Ани Лорак

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