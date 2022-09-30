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Панин антивоенно забрался под женскую юбку – фото

Алексей Панин выставил у себя в блоге новый пост, осуждающий войну. А еще назвал 10 признаков того, что у человека все хорошо.

Автор: Дмитрий Сыч
Панин антивоенно забрался под женскую юбку – фото
Панин поддерживает Украину
instagram actor.panin

Российский актер Алексей Панин неустанно выступает против войны. Ранее он поделился снимком в футболке, на которой соединены  изображения ядерного гриба и брокколи с надписью "Нет войне". А теперь – выложил кадр, на котором изображен умощенным под юбкой у женщины.

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В подписи лицедей особо не вдавался в словесные подробности. Только оставил несколько хештегов, среди которых – и фраза на английском "Нет войне".

  • "Лучшая поза для протеста против войны".
  • "Когда нужно, даже сильный мужчина – у ног своей женщины!"
  • "Хорошо жить не запретишь".
  • "Я в домике!" – подписали снимок инстаграмщики.

instagram actor.panin

В свежем посте Панин назвал десять признаков того, что у человека все хорошо:

  1. У тебя есть крыша над головой.
  2. Ты ел сегодня.
  3. У тебя доброе сердце.
  4. Ты желаешь другим добра.
  5. У тебя чистая вода.
  6. О тебе кто-то заботится.
  7. Ты желаешь лучшего.
  8. У тебя чистая одежда.
  9. У тебя есть мечта.
  10. Ты дышишь.

instagram actor.panin

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Ранее мы писали о том, что Алексей Панин сделал себе в испанском тату-салоне новый несмываемый рисунок на теле. Там он упомянул Украину.

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Теги:
фото, Юбки, Панин, Алексей Панин

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