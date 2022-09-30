Панин антивоенно забрался под женскую юбку – фото
Алексей Панин выставил у себя в блоге новый пост, осуждающий войну. А еще назвал 10 признаков того, что у человека все хорошо.
Панин поддерживает Украину
instagram actor.panin
Российский актер Алексей Панин неустанно выступает против войны. Ранее он поделился снимком в футболке, на которой соединены изображения ядерного гриба и брокколи с надписью "Нет войне". А теперь – выложил кадр, на котором изображен умощенным под юбкой у женщины.
Читай также: Панин показался в оригинальной антивоенной футболке
В подписи лицедей особо не вдавался в словесные подробности. Только оставил несколько хештегов, среди которых – и фраза на английском "Нет войне".
- "Лучшая поза для протеста против войны".
- "Когда нужно, даже сильный мужчина – у ног своей женщины!"
- "Хорошо жить не запретишь".
- "Я в домике!" – подписали снимок инстаграмщики.
instagram actor.panin
В свежем посте Панин назвал десять признаков того, что у человека все хорошо:
- У тебя есть крыша над головой.
- Ты ел сегодня.
- У тебя доброе сердце.
- Ты желаешь другим добра.
- У тебя чистая вода.
- О тебе кто-то заботится.
- Ты желаешь лучшего.
- У тебя чистая одежда.
- У тебя есть мечта.
- Ты дышишь.
instagram actor.panin
Читай также: Звезда Сватов поведала, чему ее научила война
Ранее мы писали о том, что Алексей Панин сделал себе в испанском тату-салоне новый несмываемый рисунок на теле. Там он упомянул Украину.