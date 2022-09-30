Майли Сайрус повздорила с отцом из-за его помолвки с любовницей

Родители певицы расстались менее полугода назад.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Майли Сайрус переживает непростые времена в семье. Ее родители - кантри певец Билли Рэй Сайрус и Тиш Сайрус - около полугода назад расстались после 28 лет брака и пяти совместных детей. Однако мужчина уже сделал предложение своей девушке, австралийской певице Файрроуз, которая, возможно, стала причиной расставания. Об этом сообщает Daily Mail.

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Звездная дочь отписалась от Билли Рэя на фоне новостей о помолвке. Официального подтверждения о предложении не было, но с недавних пор Файрроуз стала появляться на публике с большим бриллиантовым кольцом на пальце.

"Билли счастлив с Firerose. Некоторое время назад в его браке были проблемы. Он и Тиш встречались и расставались на протяжении большей части десятилетия, но все было кончено за некоторое время до объявления о разводе," - сообщил источник.

Также инсайдер добавил, что не все дети певца одобряют роман с Файрроуз. Майли, похоже, приняла сторону матери, с которой очень близка.

"Майли не хотела ссориться, но она не согласна со всем, что делает ее отец. Так что сейчас ситуация обострилась и они не ладят," - подчеркнул источник издания.

Известно, что Firerose впервые пересеклась с Билли Рэй Сайрусом около 10 лет назад на съемках сериала "Ханна Монтана".

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